Maluma denuncia que no lo dejaron entrar a un lugar en Medellín por “usar shorts”

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, vivió una experiencia desagradable en un lugar en su ciudad natal, Medellín, luego de que no le permitieran su entrada por la forma en la que iba vestido.

El artista hizo la denuncia a través de su cuenta de X, antiguamente Twitter, en donde expresó su indginación por la discriminación de la que fue objeto y cuestionó los criterios de las personas que exigen cierto modo de vestir para “encajar en un lugar”.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts ¿quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten. Cómo te veas no define quien eres ¡NO VUELVO!”, escribió el reguetonero en su red social.

Aunque no reveló el nombre del lugar, si generó muchas respuestas de internautas que, en su mayoría, le haya la razón y critican lo que se llama como “reserva del derecho de admisión” y que usan varios sitios para imponer quiénes ingresan a sus establecimientos.

“Si te pasa a ti que nos espera a nosotros”, “increíble, es una bobada y pierden ellos”, “que vivan los shorts y las camisillas”, “a mi restaurante puedes entrar hasta desnudo”, “nunca pensé que tendría los mismos problemas que Maluma”, entre otros ha sido los mensajes que le han dejado en la queja del artista antioqueño.

Entre tanto, hubo otras personas que aseguraron que no se trata de denigrar a nadie, solamente que los negocios privados son libres de establecer sus normas para quienes ingresen y que romperlas por imposición social no es lo correcto.