Mara Wilson, protagonista de ‘Matilda’, contó cómo la película le arruinó la vida y su carrera artística

En 2016, la reconocida actriz Mara Wilson, famosa por protagonizar la icónica película ‘Matilda’ en 1996, publicó un libro en el que dio detalles sobre lo mucho que sufrió durante su infancia tras participar en la cinta cinematográfica.

Ahora, Wilson publicó un nuevo texto llamado ‘Good Girls Don’t’ en el que arremetió contra la industria cinematográfica y contó cómo el papel de Matilda arruinó su vida y su carrera artística.

De acuerdo con lo contado por Wilson, de 35 años, durante una entrevista con el medio británico The Guardian el dolor y la fama llegaron a su vida al mismo tiempo ya que mientras se encontraba grabando la famosa cinta cinematográfica a los 9 años, su madre murió debido al cáncer de mama.

“Me sentí completamente perdida (…) Estaba quién era yo antes de eso, y quién era después de eso. Ella era como esta cosa omnipresente en mi vida. Realmente creía que ella nunca moriría y, a medida que envejecía, adquirió una calidad aún más mítica en mi mente. Perderla se sentía como esta increíble agitación. Realmente no sabía quién era yo”, expresó durante su entrevista con el diario británico.

La también activista señaló que para ella es imposible ser una estrella infantil y no sufrir ningún tipo de daño.

Esto porque ella considera que la gente “asume que Hollywood es intrínsecamente corrupto y que estar en los sets de cine tiene algo”, a su juicio “que destruye”.

“Para mí, eso no era necesariamente cierto. Siempre me sentí segura en los sets de filmación. Definitivamente hubo algunas cosas incompletas y cuestionables que sucedieron a veces: adultos que contaban chistes verdes o acosaban sexualmente a personas”, confesó.

Además, mencionó que había personas que le preguntaban si estaba de acuerdo con tener que trabajar horas extras en lugar de buscar la aprobación de sus padres.

“Nunca me sentí insegura. Creo que es porque trabajé con muchos directores realmente maravillosos, que estaban acostumbrados a trabajar con niños”, consideró la artista.

Mara, además comentó que el problema inició cuando a sus 12 años decidió buscarse a sí misma en Google y se encontró con su foto en sitios pornográficos, así como ediciones de su cara en el cuerpo de otras mujeres.

“La gente no se da cuenta de cuánto te pesa hablar constantemente con la prensa cuando eres niño”, aclaró.

De ese modo, Wilson se dio cuenta de que la fama trae consigo mucho peso y un precio con el que lidiar.

“Hubo momentos en que estaba teniendo un mal día, porque era una adolescente emocional, o porque mi madre acababa de morir”, declaró.

En su diálogo con el medio británico, Mara afirmó que su papel como Matilda la hizo darse cuenta de que en la “vida real no estaba a la altura”.

“Algunas personas estaban decepcionadas de que yo no fuera tan inteligente, bonita, agradable, como esperaban. Creo que esperaban que fuera Matilda, y ella es maravillosa, pero no es real. Ella es brillante en todos los sentidos”, indicó.

“Luego me conocieron a mí, esta adolescente nerd e incómoda que a veces se enojaba, pero ni siquiera podía canalizar su ira en poderes, mientras la ira de Matilda le permitía hacer telequinesis, la ira de Mara Wilson la hizo perder a sus amigos (...) Nunca iba a estar a la altura de eso”, acotó.

Durante el espacio de preguntas y respuestas, Wilson agregó que existe una presión hacia los niños estrellas de Hollywood.

“Si presionas tanto a alguien, ¿cómo esperas que no fracase? Si les haces saber que estás observando cada uno de sus movimientos, se rebelan y tratan de formar su propia identidad”, cuestionó la actriz.

Finalmente, Mara habló de su fracaso en Hollywood: “Me afectó durante mucho tiempo porque tenía esta idea de que si ya no eres lindo, si no eres hermoso, entonces no vales nada. Lo relacioné directamente con la desaparición de mi carrera”.

“A pesar de que estaba un poco quemada con eso, y Hollywood estaba quemado conmigo, todavía no se siente bien ser rechazada”, concluyó.