Miss Universe Guatemala habló en NTN24 sobre su renuncia: “Creí en la palabra de la organización nacional, pero resulta que fue una decisión unilateral”

Andrea Radford, una presentadora de 29 años y quien fue elegida como Miss Universe Guatemala 2024, anunció que está embarazada a dos meses de viajar a México para prepararse para el Miss Universo 2024 en México.

Tras anunciar su embarazo, también anunció su salida del certamen, pese a que las reglas del concurso de belleza más importante del mundo ya permite a las mujeres casadas y con hijos participar; en su lugar irá Ana Gabriela Villanueva, de 22 años.

Radford habló con Flash Fashion de NTN24 sobre su retiro y aseguró que dio un paso al costado porque, supuestamente, la organización internacional le habría dicho a su filial en Guatemala que no tenían los protocolos para recibir a una mujer gestante, pero que ella averiguó por otro lado y le dijeron que la decisión de que ella no participara fue algo unilateral de la organización nacional.

“Le conté a la organización de mi embarazo para saber si se permitía mi participación y mientras esperaba, seguí trabajando como Miss Universe, cuando llegó la respuesta, la organización me comunicó que la corporación internacional no tenía los protocolos para recibir a una mujer embarazada por ser algo que nunca les había pasado y no me podían recibir”, comentó la reina.

“Yo no iba a renegar ante las reglas internacionales, entonces les creí a la organización nacional y dije ‘no me queda de otra que no ir’, pero indagando por otro lado me enteré que fue una decisión unilateral de mi organización y yo no sabía, no me compartían mucha información, solo creí en su palabra”, complemento la también presentadora.

Sin embargo, la mujer tomó la decisión con altura, aseverando que “las cosas pasan por algo” y dijo que estudiará la posibilidad de volver a participar el próximo año: “La misma organización me dijo que no estaba incumpliendo nada en mi contrato y me dijeron que las puertas quedaban abiertas por si quería participar el próximo año, entonces acepté y tomé la decisión de no ir este año”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta renuncia y señalaron al Miss Universe por “falsa inclusión”, ya que en sus nuevas reglas ya está permitida la participación de las mujeres gestantes y Andrea Radford pudo haber hecho historia en el certamen de ser la primera reina en concursar embarazada.