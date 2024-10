"No queda mucho de mí": Elton John revela todas las partes del cuerpo que ha perdido

Hace poco, el cantante y compositor británico, Elton John, habló abiertamente sobre su lucha contra varios problemas de salud a lo largo de los años.

"Para ser honesto, no queda mucho de mí" dijo John, de 77 años de edad, en el estreno del Festival de Cine de Nueva York.

“No tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo parte de la cadera derecha, ni la rodilla izquierda, ni la rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda”, precisó.

A pesar de que varios profesionales de la salud extirparon varias partes de su cuerpo, John le dejó un mensaje a su público.

“No puedo agradecerles lo suficiente, ustedes son las personas que me hicieron”, admitió el intérprete de i'm still standing’.

John ha tenido varios problemas de salud durante los últimos años, que incluyen una infección respiratoria, apendicitis, infección bacteriana, diabetes tipo b, infección ocular, cáncer de próstata y Covid-19.

También sufrió una caída a finales de 2021, lo que le obligó a posponer varias fechas en Europa y el Reino Unido de su gira de despedida en 2023.

Después de 50 años viajando por todo el mundo entonando las canciones que lo convirtieron en una leyenda musical, John puso punto final a las giras en agosto de 2023 con una presentación en Suiza.

'Farewell Yellow Brick Road Tour' fue el nombre de la última gira del cinco veces ganador del Grammy.