Nuevos rumores sobre supuesto romance entre Shakira con importante productor argentino

A lo largo de 2023 y tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira ha estado en el centro de diversas especulaciones románticas con personalidades como Tom Cruise, Jimmy Butler y Lewis Hamilton.

En las últimas horas, han surgido nuevos rumores que apuntan a que la barranquillera estaría detrás de una nueva ilusión amorosa.

De acuerdo con algunos medios españoles, Shakira estaría involucrada en un nuevo romance con un reconocido productor musical de nacionalidad argentina.

El encargado de anunciar la noticia fue el periodista argentino Javier Ceriani quien reveló que la colombiana ha aceptado salir a cenar en varias oportunidades con Rafael Arcaute, un productor musical que ha estado interesado en la cantante desde hace varios años.

VEA TAMBIÉN Jimmy Butler, Lewis Hamilton y Tom Cruise, no paran los rumores sobre quién le robará de nuevo el corazón a Shakira o

“Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute”, afirmó el periodista.

El periodista indicó que Arcaute y Shakira han trabajado juntos durante varios años y que el productor ha intentado conquistar a la artista con un perfil bajo.

“Este argentino de 44 años lleva años detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué. Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más”, agregó.

Hasta el momento no se conocen detalles de la supuesta relación y tampoco Shakira o Arcaute se han pronunciado al respecto.

Cabe señalar que, dondequiera que esté, Shakira sigue dando de qué hablar, principalmente por la serie de estrenos musicales en los que lanza fuertes indirectas contra su expareja.

VEA TAMBIÉN Revelan nuevos detalles sobre el supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton o

Desde Monotonía, junto a Ozuna; seguida por Sessions #53, al lado de Bizarrap; luego TQG, con Karol G; y hasta su más reciente lanzamiento, Acróstico, en el que canta junto a sus hijos Sasha y Milan, han sido para muchos una especie de catarsis de la artista con repercusión mundial.

Pues en medio de toda esta atención, resulta normal que los paparazzis sigan cada paso de la artista y que surjan todo tipo de rumores sobre su futuro sentimental.

El primero de ellos surgió el domingo 7 de mayo, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Ese día, las cámaras captaron a Shakira en compañía del actor de cine Tom Cruise, con quien estuvo charlando mientras transcurría la carrera de Fórmula 1.

No obstante, ese mismo día la colombiana compartió en su cuenta de Instagram que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

El segundo rumor también estuvo relacionado con el Gran Premio de Fórmula 1. Tras el evento, la cantante colombiana fue captada en un restaurante de Miami junto al siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

VEA TAMBIÉN Shakira y Lewis Hamilton: crecen los rumores sobre un romance entre ambos famosos o

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas de personas que fueron testigos del momento en que las dos estrellas se miran y saludan.

El más reciente de los rumores surgió tras la participación de Shakira, nuevamente, en un evento deportivo.

El pasado domingo 21 de mayo, la colombiana subió a sus redes sociales un video desde el estadio de los Miami Heat para manifestar su apoyo al equipo. “Let’s go Heat!”, escribió Shakira en sus redes, un mensaje al que el equipo también respondió: “Let’s go”.

Tras esto, publicaciones en diferentes medios estadounidenses encendieron los rumores sobre el supuesto interés de la estrella de la NBA Jimmy Butler por la cantante barranquillera.

Lo cierto es que por ahora los rumores son solo eso, rumores, y no hay certeza sobre quién robará de nuevo el corazón de Shakira. Lo único concreto, como lo muestran muchas de sus publicaciones, es que la cantante colombiana está disfrutando este tiempo junto a sus hijos Sasha y Milan en la ciudad de Miami.