Pareja que rentó por Airbnb la casa de Juanes en Antioquia quedó estupefacta al recibir serenata del cantautor colombiano

Hace algunos días, el cantante colombiano Juanes tuvo un gesto que muy pocos artistas tienen: ofrecer una de sus propiedades como casa de descanso por un día, para compartir un poco de su vida con sus seguidores.

La iniciativa del cantautor paisa fue lanzada a través de la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos Airbnb.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, escribió el músico sudamericana en la descripción del aviso.

La vivienda estilo chalet está ubicada en la región colombiana de Envigado, Antioquia, misma que, a simple vista, brinda total comodidad.

Una pareja que logró apartar la propiedad de la celebridad mediante Airbnb se llevó una sorpresa por partida doble.

Mientras los novios visitaban los distintos espacios de la casa fueron sorprendidos con una serenata en vivo realizada por el propio dueño de la casa: Juanes.

Luego de quedar prácticamente estupefactos, tanto la mujer como el hombre agradecieron la hospitalidad de la estrella de la música.

Como parte de su gratitud, la pareja le regaló al intérprete de ‘La camisa negra’ un cuadro bordado por las madres de la Comuna 13.

"Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa", dijo la pareja tras saludar a Juanes, quien respondió: "Me pareció súper cool. La verdad cuando me contaron de Airbnb la idea de hacer esto me pareció como chévere, me pareció diferente".

Horas después, el cantante escribió en su cuenta oficial de la red social Instagram: "Feliz de haber abierto las puertas de mi casa por una noche exclusiva con @airbnb para estos huéspedes tan especiales. Fue mágico compartir mi vida cotidiana con ustedes".