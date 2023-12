"Era como estar intentando sobrevivir todo el tiempo": el testimonio de Juanes sobre la violencia en tiempos de Pablo Escobar

Hace 30 años, el 2 de diciembre de 1993, el narcotraficante Pablo Escobar fue abatido en la ciudad de Medellín tras varios años de persecución y de una ola de violencia cuyas cicatrices aún se perciben en la capital antioqueña y otras regiones de Colombia.

Fueron años de incertidumbre y miedo para el país, que vivió en esa época uno de los periodos más oscuros de su historia reciente, una violenta etapa en la que el narcotráfico y su terrorismo toco a casi todos los sectores colombianos.

Recientemente, por ejemplo, el reconocido cantante colombiano Juanes sorprendió al revelar en una entrevista en España un angustioso momento que vivió durante su adolescencia.

En un diálogo con el presentador mexicano Yordi Rosado en su canal de YouTube, el artista confesó que estuvo a punto de morir a manos del cartel de Medellín liderado por el narcotraficante Pablo Escobar.

Juanes compartió que ese traumático incidente ocurrió en 1990, durante la Masacre de Oporto en Medellín.

El cantante y sus amigos llegaron a este bar, pero por alguna razón no pudieron ingresar, por lo que decidieron ir a otro lugar cercano.

Fue entonces cuando recibieron la impactante noticia de que se había producido una masacre en el lugar al que minutos antes intentaron ingresar.

A pesar de haberse salvado, Juanes reveló que uno de sus amigos cercanos, a quien él le daba clases de guitarra, perdió la vida en el trágico hecho.

A la mañana siguiente un amigo me dice que él estaba ahí. Camilo era de mi colegio, yo le daba clases de guitarra. Yo llamé a la casa de él y me dijeron que no estaba, que lo habían matado. Eso fue para mi muy teso, un golpe muy duro.