Se conoce la fecha y plataforma en la que se estrenará la serie inspirada en el caso judicial que enfrentó Shakira con Hacienda de España

Durante los últimos meses, la cantante colombiana Shakira ha sido tendencia mundial por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, sus nuevos lanzamientos musicales tras su divorcio y su problema legal con la Hacienda Española.

Recientemente se conoció que el domingo 29 de septiembre se estrenará 'Celeste', una serie inspirada en el mediático caso de la barranquillera con Hacienda de España.

La serie fue creada por el guionista Diego San José y protagonizada por la actriz Carmen Machi, quienes llevarán su estreno al Velódromo donostiarra, en el Festival de San Sebastián, en donde presentarán el primer capítulo.

De seis capítulos de 30 minutos cada uno, la serie contará la historia de 'Celeste', una artista mexicana, dueña de diversas marcas y productos, que enfrenta un duro juicio contra la Hacienda española por un caso de fraude fiscal.

VEA TAMBIÉN Shakira logra acuerdo con Hacienda de España: aceptó cargos por fraude tributario y deberá pagar una millonada o

Pese a que el caso es muy parecido al de Shakira, el guionista destacó que esta también se inspira en otros casos, como el de deportistas que enfrentan problemas con su residencia fiscal.

"Ese caso no ha sido el foco, lo que me interesaba era inventarme la vida de alguien de la que jamás un periodista me va a hablar", afirmó el guionista Diego San José.

La serie será transmitida por el servicio streaming de Movistar+ en el mes de noviembre.

En noviembre de 2023, Shakira logró un acuerdo de pago por alrededor de 7 millones de euros y aceptó los cargos imputados por fraude tributario entre 2012 y 2014 a la Hacienda española.

Después de alcanzar el acuerdo judicial, la justicia española archivó en mayo otro procedimiento contra Shakira por fraude fiscal por su declaración de impuestos en 2018, lo que puso fin a sus causas penales en España.

Tras separarse de Piqué en 2022, Shakira se mudó el año pasado a Miami con sus dos hijos.

En medio de un comunicado, la estrella colombiana afirmó que todo lo que ganó mientras residió en España se lo quedó la Agencia Tributaria española, una institución a la que comparó con la Inquisición.

"Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español", escribió la artista de fama mundial, quien el año pasado alcanzó un acuerdo para declararse culpable de fraude fiscal y pagar una multa millonaria a cambio de evitar un juicio en España por evadir el pago de unos 14,5 millones de euros de impuestos en España entre 2012 y 2014.

VEA TAMBIÉN Esta es la propuesta de aficionados dispuestos a ayudar a pagar la multa de Shakira con la Hacienda española o

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe", aseveró Shakira.

La intérprete de éxitos como "Hips dont' lie" y "Waka, Waka" cargó contra la Agencia Tributaria, "una institución del Estado (que) parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones".

"Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición", insistió.

Al igual que lo hiciera ante la justicia española, la cantante negó que hubiera residido en el país más de los días que estipula la ley para tributar antes de 2015, pese a haber iniciado en 2011 su relación con el futbolista del club Barcelona Gerard Piqué.

"Siempre que regresaba" a España en esos años, "lo hacía para que prosperara esa relación, no por 'vocación de permanencia'", afirmó Shakira.