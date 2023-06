Se hizo un nombre en las redes sociales tocando el ukelele y ahora vende contenido para adultos en reconocida plataforma: "gano 5 veces más"

Desde la pandemia de Covid-19 la red social OnlyFans ha tenido un auge exponencial permitiendo a los usuarios monetizar su contenido, ya sea erótico o no.

Aunque existe un abanico de temas interesantes, el más buscado sigue siendo la orientación pornográfica.

VEA TAMBIÉN Reconocida luchadora de UFC dejó el deporte para dedicarse al contenido para adultos o

En ese sentido, la plataforma digital sigue sumando “nuevos talentos” que buscan proyectarse para obtener cientos de miles de seguidores y así poder lograr materializar sus sueños a través de la remuneración que ganan cuando las personas se suscriben al canal para conseguir paquetes exclusivos con contenido triple X.

A propósito, durante las últimas horas se ha hablado de una chica que se hizo un nombre en las redes sociales tocando el ukelele, pero ahora vende contenido para adultos en OnlyFans.

Se trata de Valen Madanes, cantante de 23 años, que se dio a conocer durante la pandemia haciendo covers con su ukelele (instrumento de cuerda pulsada, también conocido como ‘guitarra hawaiana’).

“OnlyFans me demanda mucho tiempo, porque soy yo la que interactúa y chatea con los suscriptores. Contraté un fotógrafo, alquilo locaciones para que las fotos salgan más producidas y confié el manejo de mi perfil a una agencia de marketing digital que no solo se encarga del armado de los reels promocionales sino también de rastrear cuando se comparte material íntimo sin permiso”, dijo Madanes.

Asimismo, la chica sostuvo: “hasta ahora nunca pude vivir de la música. Antes de OnlyFans sobrevivía gracias a mis redes sociales ya que me contactan distintas marcas para hacer publicidades. Promocioné perfumes, casinos online, bebidas alcohólicas. Pero cuando hice de telonera no vi un mango (dinero)”, confesó la artista.

La joven, que llegó a ser telonera de Maluma, Camilo y J Balvin cuando tocaron en Argentina, ahora se dedica al mundo del entretenimiento erótico, de hecho, ya cuenta con más de 2 mil seguidores, mientras sus 25 publicaciones han logrado obtener al menos 2,6 millones de 'likes'.

“Abrir el show de Maluma, Camilo y Jbalvin me sumó currículum nada más. Gano 5 veces más con los desnudos que con la música y con mis redes 3 veces más. La música fue lo que me dio más popularidad, pero lo que menos me da de comer”, reveló.

VEA TAMBIÉN Museos se mudan a OnlyFans para sortear censura de desnudos en redes o

La suscripción mensual del canal de Madanes cuesta 12 dólares, sin embargo, cuenta con promociones por tres meses (USD 34,20) y seis meses (USD 64,80), además de un contenido VIP, que vale USD 100.