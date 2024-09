Selena Gómez reveló la razón por la que no puede tener hijos

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez hizo una revelación reciente sobre su fertilidad femenina, la cual nunca antes había sido confirmada por la estrella.

En entrevista con la revista de entretenimiento 'Vanity Fair', la artista de 32 años aseguró que “lamenta” el hecho de no poder tener un embarazo seguro.

"Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos", admitió al medio antes mencionado.

Según la declaración de la mujer, actualmente padece “muchos problemas médicos que pondrían en peligro su vida y la del bebé”.

Pese a que en 2022 la estrella había revelado a la revista Rolling Stone que era posible que no pudiera tener un embarazo seguro debido a la medicación que toma para tratar su trastorno bipolar, esta sería la primera vez que Selena admite que no puede concebir a sus propios hijos.

No obstante, no es la primera vez que habla sobre sus problemas de salud, los cuales no son ajenos a sus seguidores.

De acuerdo con la cadena BBC, en 2023 se refirió públicamente al diagnóstico de lupus que, según la clínica Mayo, "se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos (enfermedad autoinmunitaria)".

Asimismo, admitió en el año 2017 que se había sometido a un trasplante de riñón relacionado con dicha enfermedad.

En cuanto a las posibilidades de tener hijos por otra vía, Selena Gómez afirmó a 'Vanity Fair' que no descarta tener hijos mediante la gestación subrogada o la adopción.

"No es necesariamente como lo imaginé. Pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo", agregó.

La intérprete de 'Calm Down' se hizo famosa como estrella infantil de Disney Channel y posteriormente por su relación sentimental con el cantante Justin Bieber.