Esto fue lo que le dijo Selena Gomez a Taylor Swift durante la gala de los Globos de Oro y que la sorprendió tanto

El domingo 8 de enero de 2024 se llevó a cabo la gala de los Globos de Oro para premiar a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood.

La 81ª ceremonia se desarrolló en Beverly Hills (Estados Unidos) y tuvo entres los ganadores a Oppenheimer, de Christopher Nolan; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, y Barbie, de Greta Gerwig, entre otros.

VEA TAMBIÉN Esta sería la razón por la que Selena Gomez plantea retirarse de la música este 2024 o

No obstante, las miradas no solo se las llevaron los galardonados sino algunos de los famosos que asistieron al evento como Selena Gomez y Taylor Swift que estuvieron envueltas en varios rumores de sus fans.

En una grabación captada durante el evento se ve a Selena acercándose y diciéndole algo a Taylor quien quedó completamente sorprendida junto a su compañera de mesa, la esposa del actor Miles Teller, Keleigh Sperry.

Tras una supuesta lectura de labios que hicieron los fans, se presume que las cantantes hablaban de una incómoda situación con el actor Timothée Chalamet y su novia, Kylie Jenner.

Se dice que durante la noche Gómez le habría pedido una foto a Chalamet y que su nueva novia le habría respondido que no, una teoría que los representantes de Gomez desmintieron por completo.

VEA TAMBIÉN Selena Gomez en el ojo del huracán tras confirmar su relación con un amigo de su ex, Justin Bieber o

Según detallaron, la cantante ni siquiera se encontró con el actor durante la noche, por lo que no habría oportunidad de “pedirle una foto”.

Días después y tras haber escalado la especulación, Selena Gomez reveló lo que realmente le dijo a Taylor Swift en la ceremonia.

Durante una sección de comentarios sobre el tema del medio E! News, en la que se preguntaba si “realmente estaba chismeando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globes de este año", la intérprete de "Who Says" dijo: "Nooooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que tuvieron algo", escribió. "No es que sea asunto de nadie”.

Por otra parte, Chalamet también intentó acallar los rumores de un supuesto conflicto entre Selena y él luego de ser consultado por un reportero gráfico de TMZ. "Estamos todos bien", dijo.