"Es el mayor arrepentimiento": Ben Affleck revela uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida

El actor estadounidense Ben Affleck confesó que no quería divorciarse de la famosa actriz Jennifer Garner con quien comparten tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

En medio de una entrevista concedida a ‘The New York’ hace unos años, el actor se sinceró sobre su ruptura con Garner y el dolor que le ocasionó en ese momento.

"Mi divorcio con Jennifer Garner es el mayor arrepentimiento de mi vida. La vergüenza es realmente tóxica. No tiene ninguna consecuencia positiva. Simplemente se está cociendo en un sentimiento tóxico y horrible de baja autoestima y autodesprecio”, afirmó.

Pese a que Affleck afirmó en varias oportunidades que Garner ha sido la persona más importante en su vida, sin embargo, la relación no pudo prosperar debido a diferentes problemas personales, entre ellos, su lucha contra el alcoholismo.

“Mi consumo de alcohol, por supuesto, me creó más problemas matrimoniales. No es nada sano para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y castigarme. Ciertamente he cometido errores. Ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero hay que levantarse, aprender de ello, aprender aún más, intentar seguir adelante”, dijo.

Pese a que ya han pasado varios años, el famoso actor siempre ha recalcado la culpa que le genera haber perdido a su familia.

“No quería divorciarme, no quería ser una persona divorciada, realmente no quería formar parte de una familia separada con mis hijos. Me molestó porque significaba que no era quien creía ser, y eso fue muy doloroso y decepcionante. Para mí mismo”, agregó.

“Soy un gran admirador de Jennifer. Es una persona fabulosa. Es una persona maravillosa. Es una madre excelente. Tiene un talento increíble. Ha dado un ejemplo tan bueno y un ejemplo que sigo. Es alguien a quien admiro y respeto, y con quien mantengo una excelente amistad”, puntualizó.

Jennifer Garner y Ben Affleck sostuvieron una relación amorosa durante 12 años, la cual llegó a su fin en 2017 cuando ambos tomaron caminos distintos, según lo anunciaron así cuando hicieron oficial su divorcio.

La primera crisis del matrimonio entre las dos estrellas de Hollywood llegó en 2015 tras su primera ruptura ese año cuando cumplían 10 años de casados, no obstante, dos años más tarde darían por terminada su relación de manera definitiva.

De sus 12 años de relación, ahora solamente Garner y Affleck comparten la paternidad de sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.