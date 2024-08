Shakira reapareció en redes sociales con una foto que levantó más críticas que elogios: "Su cara es diferente"

La cantante colombiana Shakira es blanco de críticas en redes sociales tras un cambio drástico en su rostro, por al parecer, exceso de bótox.

La intérprete de los éxitos como ‘Loba’, ‘Waka Waka’ y ‘Acróstico’, habría acudido a algunos retoques para mejorar su apariencia física, según varios medios internacionales.

Las criticas iniciaron luego de que la cantante apareciera en público junto a su sobrina Isabella Mebarak durante una exhibición de arte.

De acuerdo con sus seguidores, Shakira se "excedió" en el “uso de bótox”, pues luce con el rostro hinchado y diferente.

“Su cara es diferente, no necesita bótox, extraño su belleza natural”, “No necesita bótox”, “¿Por qué se ve como hinchada y acartonada de la cara?”, “En estas fotos parece tener 60 años, está exagerando con bótox, su cara está hinchada cómo un globo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Pese a que se desconoce si Shakira se sometió a algún procedimiento, la prensa catalana aseguró que la artista se ha sometido a varias intervenciones estéticas que le habrían costado alrededor de 63.000 euros.

Es de señalar que no es la primera vez que la artista es criticada por algún cambio en su aspecto físico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera compartió hace unos meses un clip titulado ‘Get ready with me’, en el que muestra cada uno de los pasos que tiene en cuenta durante su rutina de belleza.

En el video, la artista usa hidratante en los labios, corrector en los ojos y base en todo su rostro. Posteriormente se aplica polvo compacto, iluminador, pestañina, delineador de cejas, nuevamente hidratante y finalmente labial.

El clip, que no pasó desapercibido por los seguidores de la artista, generó todo tipo de reacciones puesto que hubo quienes destacaron su belleza y naturalidad, mientras que otros, la criticaron por los supuestos “filtros” que utilizaba.

“Shaki no más. Compórtate como la artista de talla mundial y leyenda que eres”, “Shakira no te pongas mucho filtro luego pareces otra en las entrevistas”, “ya no te inyectes más esos labios por favor” y “deja de sobreponer tus labios así. Tus labios sin ese maquillaje son mucho mejor”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.