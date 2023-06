Sócrates Serrano: "No soy un bicho raro porque soy homosexual"

El actor venezolano Sócrates Serrano, quien interpretó a Frabrizio en el papel protagónico del filme Azul y no Tan Rosa, decidió confesar sus motivaciones para "salir del closet " hace apenas unas semanas, al declarar su amor a su actual pareja el día de su cumpleaños.

En una entrevista radial este viernes, Sócrates, quien además ejerce como sicólogo y es testimonio de superación del cáncer, reflexionó sobre la presión que sintió al sentirse diferente a lo tipificado como normal, pero también ser un galán de la televisión y el cine venezolano al que preguntaban si le gustaban las mujeres.

Fue por esto que decidió aprovechar el cumpleaños del que es actualmente su gran amor para publicar varias fotografías juntos y dedicarle unas hermosas palabras con las que " salía " públicamente del closet.

"Contigo es fácil sentir por igual amor y orgullo; Nuestras sombras son más amables cuando estamos juntos; Me estas enseñando a escucharte cuando callas y a querer sin depender. Me gusta mucho tu cerebro y tu mirada mejorada. Creo que tienes el "perfil" que buscaba… y también la frente de hombre inteligente. Así que, a pesar que me haces poner cara de bobo...te digo: Sigamos viajando al centro de la buena energía...sigamos usando medias cuando todos van descalzos...y "oye vale", sigamos subiendo siempre juntos, que la música sonará para nosotros. Feliz cumpleaños @jorgekatouch Te amo. Gracias por permitirme integrar muchas de mis verdades", es el escrito que hizo pública su confesión de amor y preferencia.

Sócrates Serrano dice no concebir que por amar a otra persona alguien sea "aniquilado; eso es una aberración", por lo que pide no caer en esas especies de "trampas" que presionan a una persona para tener que confesar u ocultar algo, o anunciar que es heterosexual, homosexual o vegano.

Cree que después de interpretar a Fabrizio se volvió "en espejo de quien tenía sus preferencias y no habían podido hablar con sus padres y parejas. Sin darme cuenta me convertí en un activista a raíz de ese personaje" que fue difundido en 2012 .

Sócrates confesó que debido a la presión de lo que era normal se atrevió a "probar" con chicas, pero cuando aceptó su preferencia comenzó un nuevo camino que luego compartió con su hermana y padres.

Hoy ha decidido hablar públicamente del hombre del que está enamorado, sigue difundiendo mensajes de autoayuda como terapeuta y sobreviviente del cáncer, y continuar con su pasión de la actuación.