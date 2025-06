Artista colombiana confiesa que envió propuesta musical a Karol G pero que no obtuvo respuesta: "Efectivamente no me respondió"

La cantante colombiana Karol G recientemente estrenó su sexto álbum de estudio ‘Tropicoqueta’, el cual ha tenido gran éxito desde su lanzamiento.

El álbum, de 20 canciones, incluye sonidos latinoamericanos que van desde el merengue hasta el vallenato. También tiene música romántica y de despecho, típicas de los dramas televisivos que marcaron la infancia de la generación de la artista de 34 años.

Es un disco para "volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música", escribió en Instagram la "Bichota", cuyo nombre real es Carolina Giraldo.

Algunas de sus canciones tienen colaboraciones con artistas como el mexicano Marco Antonio Solís, el francoespañol Manu Chao y los colombianos Greeicy y su novio Feid.

Precisamente Greeicy reveló cómo fue el momento en el que Karol G le propuso la colaboración.

En medio de una entrevista, la famosa cantante explicó que antes de la colaboración, ella se había comunicado con Karol G para mostrarle una canción que había compuesto y que quería cantar junto a ella.

“Yo le escribí un texto largo explicándole lo que tenía en mente y la canción. Es un vallenato. Pues en ese momento pensaba: qué lindo cantar junto a Karol y más un género que no es de ninguna, pero que si representa nuestro país”, afirmó.

“Yo tomé el impuso y le escribí. En ese momento pensé: lo peor que puede pasar es que no me responda, efectivamente no me respondió”, agregó.

Greeicy relató que tras no recibir respuesta y luego de varios meses por fin la cantante se comunicó con ella.

“Un día estaba yo en la casa, como cosa rara sin el celular en la mano, y Ovy llamó a Mike y le dice: ‘Ey, la G está buscando a Greeicy, me pidió el número. Yo ahí mismo fui a ver el celular, me había hecho videollamada Karol G. Yo dije: ‘No puede ser que no le contesté’. Bueno, igual le respondí de una; había pasado como una hora”, manifestó Greeicy.

“Como a las 6 de la tarde, me hizo videollamada. Yo estaba con el bebé, estaba ahí como toda despelucada; yo dije: 'No importa, Karol G me está llamando'. Yo le contesté: ‘Hola, reina', pues ella que es toda cool: ‘Mirá, no he abierto el chat, no he escuchado las canciones, pero lo que te quiero contar es que había visto tu mensaje, no sé por qué no te había respondido, pero hay una canción en el álbum que siento que es para las dos'”, relató la cantante.

Greeicy explicó que en ese momento Karol ya había entregado todo el disco, motivo por el que necesitaba de toda la disposición y tiempo para trabajar juntas de inmediato.

“Yo le dije: ‘Karol, espera, ¿vos te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Vos me estás diciendo que si tengo la disposición de correr. Yo estoy, es que me tiro ya del balcón, que a dónde le caigo, a dónde le llegó. Al otro día, efectivamente, fui a su casa y grabamos en su estudio en su casa. Fue hermoso”, comentó Greeicy.

De esta manera nace ‘Amiga Mía’, una canción que habla del desamor y el apoyo emocional.