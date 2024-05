Sofía Vergara reveló que no se ha hecho ninguna cirugía plástica y se sinceró sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido

La actriz colombiana Sofía Vergara, considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, confesó uno de sus secretos para lucir más joven a los 51 años.

En medio de una entrevista, la reconocida actriz negó haberse sometido a cirugías plásticas, sin embargo, admitió que ha optado por algunos retoques estéticos.

Pues destacó que, se ha sometido a tratamientos de bótox en los ojos y el cuello, y que utiliza varios productos cosméticos para “retrasar” el proceso natural de envejecimiento.

“He estado aplicando Botox durante mucho tiempo en mi cuello y ojos”, confesó.

Vergara, agregó que no cree en los fillers o rellenos faciales, “siento que el filler es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven”.

La actriz también destacó que no está en desacuerdo con las cirugías plásticas ni procedimientos que alteren la apariencia del cuerpo.

"Siento que hay que aprovechar todo lo que hay. Quiero decir, si te importa envejecer. No hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo. Pero si lo haces, habrá muchas cosas por ahí", afirmó.

La colombiana, quien está de moda debido a su papel de Griselda en la serie de Netflix, también reveló los esfuerzos que debe hacer para mantener en forma su cuerpo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sofía compartió con sus seguidores un video de la rutina de ejercicios que realiza todos los días para mantener su figura.

“Mañanas con la torturadora”, escribió Vergara junto al video en el que aparece realizando algunos ejercicios.

En el clip se ve a la actriz en el gimnasio mientras realiza una videollamada con Natalia Botero, su entrenadora personal y quien le exige cierta rutina.

El video no pasó desapercibido por sus seguidores quienes resaltaron su figura y su dedicación con su cuerpo.

"Yo si decía que ese cuerpo no era a punta de empanadas y chicharrón", "sé a qué te refieres, yo siento lo mismo con mi entrenador personal", "siempre luciendo hermosa, ahora entiendo por qué" y "por ese cuerpazo, vale la pena", son algunos de los comentarios