"Son ustedes estúpidos": Alex Tienda responde a los ataques por tomarse una foto con un chavista

El youtuber mexicano Alex Tienda respondió a los ataques que ha recibido luego que el productor musical, Omar Enrique, vinculado al chavismo, publicara una foto con él.

El merenguero Omar Enrique es un chavista radical que maneja el negocio de los conciertos en Venezuela y publicó una foto con Tienda. Esa fotografía fue publicada en redes sociales para atacar directamente al mexicano que ha hecho una decena de documentales de Venezuela.

"Él viene por los niños pobres y por el Salto Ángel, decían", se lee en una de las publicaciones, a las que seguían miles de mensajes de señalamientos de "enchufado" e interesado. Algunos llegaron a decir que es el régimen el que le paga por hablar bien del país.

Alex Tienda publicó en su cuenta de Instagram un video donde responde que la mayoría de los documentales los ha hecho sobre los graves problemas que tiene el país y al mismo tiempo el contraste con una naturaleza hermosa y una gente amable.

"Si ustedes creen que por decir algo bueno de su país estoy haciéndole un favor a un Gobierno son ustedes estúpidos", dijo.

Sin embargo, Tienda asegura que los ataques que ha recibido por viajar tanto a Venezuela viene de la comunidad migrante, aunque aclara que no son todos, pues “la gente que aún hace vida e intenta seguir adelante en el país de una manera digna me ha agradecido mucho”.

"Que alguien diga que al que le gusta un país es porque apoya al Gobierno están mal”, y explica que estando en el hotel donde se hospeda y paga con su propio dinero, alguien le pide que se acerque a otra mesa a tomarse una foto, como regularmente le pasa, le explican saluden a un músico, le dicen su nombre, se toma la foto, paga una pizza y se retira al aeropuerto.

"Me daban las gracias. Algo que me dicen de todos los estratos económicos, desde el más opositor hasta el más chavista. Pero ese es mi trabajo, no importa quien me lo agradezca, si le van a meter a eso tintes político eso ya es pedo suyo", comenta.

Dice que se vio obligado a responder ante la cantidad de reclamos “cada vez mas insistentes y mas estúpidos. No soy alguien que niega fotos, por una foto no quiere decir que me estén transfiriendo dinero , presenten las pruebas, lamento mucho que muchos de ustedes viven en fanatismo de izquierda y derecha”.

"Yo estoy encariñado con un país que me ha dado mucho cariño. Por una simple foto, ¿por una estúpida foto?, vale mas la enfermedad que tenga por la política que pensar objetivamente lo que he soportado por defender su país, y defender a los venezolanos que le han tirado tanta mierda, con tanta xenofobia, yo gano dinero por lo que hago, porque así lo hago con Corea del Norte, con Afganistán, y no me pagó el régimen ni los talibanes, ese es mi trabajo. si no tienen la capacidad de entenderlo, lamento mucho que vivan en la miseria".

El video de Alex Tienda estaba acompañado de la descripción: "No me tomo más fotos".