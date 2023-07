¿Sorpresa?, esto es lo que dicen las primeras críticas de la película de Barbie

La película de Barbie se ha convertido rápidamente en una de las más esperadas en el mundo del cine y las expectativas están puestas no solo en Greta Gerwig, directora de la cinta cinematográfica, sino también en los dos protagonistas del filme inspirado en la famosa muñeca, Margot Robbie y Ryan Gosling.

A tan solo unas horas de su premier en la ciudad de Los Ángeles, la película ya cuenta con sus primeras reacciones por parte de algunos críticos del cine que por medio de redes sociales han dejado saber qué opinan sobre la tan esperada cinta.

Katcy Stephan, de Variety, se refirió sobre la película dirigida por Greta Gerwig como “perfección” y destacó que la cinta cuenta con un mensaje sobre el significado de ser mujer hoy en día.

Además, señaló que con ese mensaje la película hace un juego “caprichoso, maravilloso y divertido”.

Stephan también destacó las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling, así como también alabó la participación del resto del elenco de Barbie.

Para Sharronda Williams del sitio Pay or Wait, las actuaciones del filme concuerdan con el punto fuerte de la película y señaló que “Ryan Gosling es el que más risas se roba con sus escenas mientras que la actuación sincera de Margot Robbie te tocará el corazón".

De ComicBook.com, Jaime Jirak resaltó la actuación de Gosling al comentar que el actor merece una nominación a los premios Oscar.

“¡Denle a Ryan Gosling una nominación al Oscar, lo digo en serio!”, señaló el critico por medio de su cuenta de Twitter en donde también calificó la cinta cinematográfica como uno de sus trabajos audiovisuales favoritos del año.

Perrie Nemiroff de Collider escribió por medio de su cuenta de Twitter que le gustó el vestuario y la producción la cual contiene un trabajo de siguiente nivel.

“¡He visto Barbie! La artesanía es increíble. En particular, el diseño de vestuario y producción incluye un trabajo de siguiente nivel que contribuye en gran medida a crear la sensación de que realmente son Barbies, sus casas de ensueño y sus mundos cobran vida”, comentó.

Además, agregó que: “en cuanto a la historia, ahí es donde estoy un poco más mezclado. Creo que la película sirve especialmente bien a la Barbie de Margot Robbie y su viaje, pero hay otros personajes que experimentan arcos importantes que necesitaban más tiempo en pantalla para profundizar y explorar al máximo”.

El crítico comentó que, aunque no es el “homerun” que esperaba, considera que se debe de tener en cuenta los temas que aborda, pero sostiene que “sigue siendo una película audaz y bien hecha con una voz y una visión MUY fuertes, una que a menudo me hizo pensar, ¿CÓMO existe esta película? Y ahí mismo casi siempre hay una cualidad en una película que me conquistará”.

De Screenrant, Joseph Deckelmeier comentó que Barbie lo ha pillado con “la guardia baja” en el mejor de los sentidos y destacó que la película es graciosa y muy inteligente, además, resaltó que “Greta Gerwig apunta alto y se anota un home-run. La actuación de Margot Robbie es genial y Ryan Gosling y Simu Liu son puro entretenimiento. ¡Todo el reparto es brillante!”.

Kyle Buchanan de The New York Times señaló que “vendrán más ideas sobre Barbie, pero el número uno es que todavía no entiendo cómo Greta Gerwig ha conseguido salirse con la suya (dijo admirado). ¡Barbie es dos horas de esto! Estuve sonriendo y estupefacto todo el tiempo

¿Cómo evadió lo que debieron ser cinco carpetas llenas de notas ejecutivas?”.

Otros críticos alabaron las actuaciones individuales de Ryan Gosling y Margot Robbie, así como también el trabajo que realizó Greta Gerwig y el resto del elenco.

La tan esperada cinta llegará a los cines de Latinoamérica el próximo 20 de julio, un día antes del estreno en Estados Unidos y cuenta con la participación de Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrel, Emma Mackey, Michael Cera y de la cantante Dua Lipa.

Barbie es dirigida por Greta Gerwig, famosa por ser directora de películas como: Mujercitas (2019), Lady Bird (2017) y Amigos con derechos (2011).

La banda sonora del filme está a cargo de la colombiana Karol G, la estadounidense Billie Eilish, las raperas Nicki Minaj e Ice Spice, así como también cuenta con la participación musical de Charli XCX, The Kid LAROI, Khalid y Sam Smith.