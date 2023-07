“Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros”: el emotivo homenaje de Coldplay a Elton John

Este sábado el reconocido cantante británico Elton John ofreció un concierto en Estocolmo, Suecia, para darle un cierre a su paso por los escenarios tras más de medio siglo en ellos con una gira que empezó en 2018.

Los fanáticos del intérprete de ‘Rocket Man’ asistieron a la última cita que tuvieron con el cantautor de 76 años, quien tras 52 años de carrera se despidió de los escenarios.

"Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos", declaró la estrella de 76 años ante el público.

Con esta gira, 'Farewell Yellow Brick Road', la estrella brindó un total de 330 conciertos, recorriendo Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Sin embargo, no muy lejos de donde Elton se estaba despidiendo se encontraban también en un concierto, en el estadio Ullevi de Guthenburg en Suecia, la famosa banda británica Coldplay, quienes decidieron hacerle un homenaje al icono musical.

El líder de la agrupación musical, Chris Martin, tomó asiento frente al piano para poder interpretar el legendario tema de Elton John ‘Rocket Man’, pero el homenaje no terminó allí, ya que la famosa banda hizo una videollamada con el artista mientras se encontraba en su concierto de despedida.

Al inició de la conversación John no sabía que estaba en llamada hasta que Martin le habló por el micrófono y le preguntó si podía verlo, a lo que el intérprete de ‘Cold Heart’ se sorprendió y confirmó que podía ver al público del Ullevi de Guthenburg.

Aprovechando el momento, el líder de Coldplay le envió un emotivo mensaje a Elton John en el que destacó, no solo su impactó en el mundo de la música, sino también su lucha por el SIDA y el apoyo hacia la comunidad LGBTIQ+.

"Elton, queremos decirte de parte de todos los que estamos aquí, de todos los fans y de todos los artistas a los que has querido e inspirado y ayudado, que te queremos mucho”, empezó diciendo el intérprete de ‘Yellow’.

El líder de la banda británica continuó diciendo: “estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has hecho por la Fundación contra el SIDA, cada vez que has sido amable con alguien, todo lo que has hecho por la moda y las gafas, todo lo que has hecho por la sensualidad y el amor. Todo lo que has hecho por la música, los miles de espectáculos que has hecho, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho”.

Por desgracia, en el momento en el que John estaba por responder a las emotivas palabras del vocalista de Coldplay, la llamada se cortó.

Elton John es un reconocido artista británico que ha marcado será recordado como uno de los grandes de la música no solo en Reino Unido sino en todo el mundo.