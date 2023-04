Subastarán miles de objetos de Freddie Mercury, incluida la icónica corona que usó para interpretar "God Save The Queen" en 1986

Alrededor de 1500 objetos personales de Freddie Mercury, leyenda del rock inglés y vocalista de la banda Queen, serán subastados por la casa Sotheby's en Londres.

Las reliquias fueron puestas a la venta por Mary Austin, amiga íntima de Mercury, quien las heredó junto con la casa “Garden Lodge” donde se encontraban luego del fallecimiento del cantante en 1991.

Entre los preciados objetos se encuentran borradores de la letra "We Are the Champions" escritos a mano, un pequeño peine de bigote de la marca Tiffany & Co., la guitarra del cantante, entre otros.

No obstante, se cree que la joya de la subasta es la indumentaria con la icónica corona que usó la estrella para interpretar "God Save The Queen" en la gira de 1986, una réplica de la corona de San Eduardo que usará el rey Carlos lll en la coronación el próximo 6 de mayo.

Se espera que estos elementos sean vendidos por hasta 80.000 libras esterlinas, alrededor de 100.000 dólares, ya que fueron lucidos por Freddie Mercury en la última gira de Queen en en la década de los ochenta.

"Durante muchos años, he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y tanto amaba. Pero los años han pasado, y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida", afirmó Mary Austin en un comunicado.

De acuerdo con Sotheby's, el lote será puesto a la venta este verano bajo el nombre “Freddie Mercury: A World of His Own”.

“Esta colección ha permanecido en el amado Garden Lodge de Freddie durante más de tres décadas y muestra una calidad y diversidad de obras que son un testimonio no sólo de su pasión, sino también de su brillante mente”, declaró la compañía.

Por otra parte, Sotheby's indicó que la subasta será precedida por una exhibición pública con los elementos más destacados de la colección en sus galerías de Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong antes de la venta final de Londres.

Se tiene previsto que la venta directa tenga lugar en Londres durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, cuando finalice su exhibición pública en la capital inglesa. No obstante, la subasta iniciará de manera virtual a partir del 31 de agosto.

Otros elementos que se destacan en la colección:

Entre los objetos personales de Freddie Mercury se destacan: un chaleco usado por el artista en el video de la canción "These are the Days of Our Lives" en 1991, un cuadro de Picasso, unas gafas con forma de estrella similares a las que llevaba en el vídeo musical "We Will Rock You" de 1977, entre otros.