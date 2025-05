Así fue la reacción de Anuel AA durante una entrevista cuando le preguntaron por Karol G después de que ella hablara de cómo fue su relación

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, realizó la premier de su documental 'Karol G: Mañana fue muy bonito' durante un evento que pintó de rosado a su natal Medellín.

Aunque el documental estará disponible en la plataforma Netflix a partir del 8 de mayo, los asistentes a la premier pudieron ver escenas exclusivas con anticipación y llamó la atención un aparte en el que la cantante revela detalles sobre su ruptura con el cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido por su nombre artístico como Anuel AA.

Pese a que Karol G no menciona directamente al intérprete, para nadie es un secreto que la cantante tuvo que pasar una importante 'tusa' por cuenta de su rompimiento con dicho artista.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", dijo.

En ese mismo contexto, la cantante colombiana agregó: "Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno".

Luego del impacto que han tenido estas palabras, Anuel se refirió a esto en el podcast de Alofoke, quien no dejó pasar el momento para preguntarle por aquella relación: “Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tetas”.

Incluso, al cantante de ‘Amanece’ también le preguntaron por Karol G en la cadena Univisión y el artista prefirió retirarse: “si me vas a preguntar por Karol G para hacer números y no vas a hacer una mejor pregunta que esa, por ahora y se acabó la entrevista”.

'Karol G: Mañana fue muy bonito' estará disponible en la plataforma Netflix a partir del próximo jueves 8 de mayo; el documental es “una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino”, según el gigante del entretenimiento en streaming.