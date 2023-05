"Terminé con una infección en un ojo": Pedro Pascal tras recrear escena de 'Game of Thrones'

El reconocido actor chileno-estadounidense Pedro Pascal reveló que sufrió una infección después de que sus fans le pidieran recrear una de las escenas de ‘Game of Thrones’.

En medio de una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor dijo que sufrió una infección en un ojo tras recrear la muerte de su personaje Oberyn Martell en la serie de HBO, ‘Game of Thrones’.

“Recuerdo que debido a la forma en que murió mi personaje, la gente estaba muy interesada en tomarse selfies con sus pulgares en mis ojos”, dijo el actor.

Pascal contó que, tras la muerte de su personaje, "la gente quiso tomarse fotos con sus pulgares en mis ojos" a lo que él accedió sin ningún problema.

"Y al principio, yo estaba tan fervoroso y feliz por el éxito del personaje en la serie. Entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos", agregó.

Es de recordar que Pascal también hace parte del elenco de 'The last of us' la adaptación de HBO Max del videojuego de Naughty Dog con Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Durante la cuarta temporada de ‘GOT’, el personaje de Pascal es asesinado por Gregor "La Montaña" Clegane, interpretado por Hafþór Júlíus Björnsson, quien le arranca los ojos y posterior a ello le parte el cráneo.

'The Last of Us’ fue lanzado al mercado en junio de 2013 para PlayStation 3, seguido de su precuela ‘The Last of Us: Left Behind’, en la que Ellie, la protagonista del relato, había tenido una preciosa relación junto a otra superviviente.