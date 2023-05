¿Quién es Noor Alfallah, la futura madre del hijo de Al Pacino y quien es conocida por salir con multimillonarios como Mick Jagger?

La noticia de que el actor estadounidense Alfredo James Pacino, mejor conocido en Hollywood como ‘Al Pacino’, a sus 83 años se convertirá en padre por cuarta vez junto a su novia de 29 años ha conmocionado a muchos e impactado a los fans del intérprete de ‘El Padrino’.

La noticia de que Al Pacino será padre nuevamente a tan entrada edad llega unas semanas después de que su colega en la industria del cine, Robert De Niro, anunciara en una entrevista que se convirtió en padre por séptima vez a sus 79 años.

Ante la noticia de que el nuevo hijo de Al Pacino es con Noor Alfallah, su pareja 54 años menor que él, varios internautas se han preguntado quién es ella y por qué su nombre les suena tan conocido.

Pues el nombre de Noor Alfallah no es la primera vez que suena dentro del mundo del cine, no solo por ser una reconocida productora de Hollywood, sino porque es famosa por salir con hombres mayores multimillonarios que le llevan más de 11 años de diferencia.

Antes de salir con Al Pacino y convertirse en la futura madre del cuarto hijo del intérprete de ‘Perfume de mujer’, Alfallah ya había sido el foco de todos los medios al salir con reconocidas celebridades y estrellas del entretenimiento internacional como Mick Jagger.

¿Quién es Noor Alfallah?

Noor Alfallah es hija de Fallah Alfallah, presidente de la compañía Q8 Capital Inc y de Alana Alfallah, parte de la socialité de Beverly Hills.

Por ello, desde muy joven Noor ha estado rodeada y codeándose con grandes estrellas de Hollywood, así como también ha sido rodeada desde muy chica en por las cámaras de la icónica ciudad californiana.

Noor estudió cine y televisión en la Universidad de California y con el tiempo se hizo vicepresidenta de Lynda Obst Productions (propiedad de Sony), cargo en el cual sigue actualmente.

Así como ha crecido rodeada de muchas estrellas, la productora de 29 años también ha tenido una larga lista de famosos con los que ha salido, y todos tienen un patrón en común, son mucho mayores que ella.

Dentro de su larga lista de exparejas, una de las más sonadas y que la llevo a ser el foco en los tabloides de todo el mundo fue su romance con el vocalista de la icónica banda de rock The Rolling Stone, Mick Jagger.

La relación entre Noor y Mick Jagger se dio en 2017 cuando el artista tenía 74 años y la productora en ese entonces tenía 22 años. No obstante, el romance entre ambos terminó en 2018.

Para cuando se supo su romance con el intérprete de ‘Gimmer Shelter’, Noor aseguró que no se trataba de un romance pasajero ya que ese vinculo que tuvo con el cantante había sido su “primera relación seria”.

Sobre la diferencia de edad, Noor había comentado para ese entonces que “nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”.

Tiempo después de su ruptura con el vocalista de The Rolling Stones, la productora fue vinculada por varios medios de comunicación con el director y actor de 93 años Clint Eastwood, pese a los fuertes rumores de un nuevo romance, Noor señaló que solo se trataba de una amistad.

No obstante, luego se confirmó su romance con el multimillonario inversor y filántropo alemano-estadounidense Nicolas Berggruen, quien le lleva 32 años de diferencia a Noor.

Sin embargo, su relación con el multimillonario solamente duró unos meses, pero pese a su ruptura la productora señaló en ese entonces que consideraba a Berggruen como “su mejor amigo de por vida”.

En esas fechas, Noor fue relacionada con director y actor judío-estadounidense Eli Roth, no obstante, la relación entre ambas celebridades fue la menos sonada en los diferentes medios de comunicación en ese entonces.

Luego de su ruptura con el director de cine y con la llegada de la pandemia por coronavirus, Al Pacino entra a la vida de Noor según había informado Page Six.

Desde entonces han sostenido una relación bastante discreta lejos de las cámaras y los medios de comunicación hasta hace poco con el anunció del hijo que tendrá con el actor de 83 años.

Durante toda su carrera Noor Alfallah ha sido catalogada por los medios y algunos internautas como una cazafortunas por sus relaciones con multimillonarios y por el montó que acumulan en sus cuentas cada una de sus exparejas.

Mick Jagger tiene una fortuna de aproximadamente 500 millones de dólares, Clint Eastwood de 350 millones de dólares, el inversor Nicolas Berggruen tendría una fortuna de 2 mil millones de dólares y el intérprete de ‘El Padrino’ contaría con una fortuna de 120 millones de dólares.

No obstante, las acusaciones contra Noor de querer quedarse con la fortuna de sus exparejas y su novio actual se vienen abajo debido a que su familia es una de las más ricas dentro de Beverly Hills y aunque se desconoce cuanto ostenta la empresaria esta claro que nunca ha necesitado del dinero de sus parejas para darse los lujos y vida que tiene.