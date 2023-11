'The Beatles' rompen récords en las listas del Reino Unido con su última canción 'Now and Then'

El extinto grupo de rock británico 'The Beatles' logró ser el nuevo número uno en Reino Unido con su último sencillo 'Now and Then' después de 54 años.

Según informó 'The Official Charts Company', entidad encargada de la elaboración de las listas, la canción ascendió a la primera casilla en territorio británico tras su lanzamiento la semana pasada.

El tema, que fue producido gracias a la inteligencia artificial (IA), se convirtió en el primer número uno de la banda en las listas desde 'The Ballad of John and Yoko' en 1969 y en el decimoctavo tema del grupo en liderar los registros de los más vendidos.

VEA TAMBIÉN Así suena la "última canción" de los Beatles que fue creada con inteligencia artificial o

De cuatro minutos y medio, 'Now and then' fue compuesta por John Lennon en 1978, dos años antes de su fallecimiento, y fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos supervivientes del cuarteto de Liverpool.

Asimismo, la canción contó con acordes de George Harrison, fallecido en 2001, gracias a la ayuda de la IA.

"Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!", dijo Paul McCartney, de 81 años, a Official Charts.

El cuarteto de Liverpool lanzó la canción el 2 de noviembre, comenzando en el número 42 en el Reino Unido después de sólo 10 horas de ventas.

El tema fue realizado en colaboración con Peter Jackson, el director de cine que estaba detrás de la producción de la serie documental 'The Beatles: Get Back'.

VEA TAMBIÉN Lanzarán canción inédita de Los Beatles que será interpretada por John Lennon gracias a la Inteligencia Artificial o

El director de la trilogía 'El señor de los anillos' extrajo la voz de Lennon de un casete, separándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial.

A la maqueta original se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995, antes de su muerte en 2001.

Hasta el momento, la canción suma más de 25 millones de reproducciones en YouTube.