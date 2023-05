Tina Turner: ¿Por qué es considerada un ícono del empoderamiento femenino?

La reina del rock n' roll, Tina Turner, quien sacudió al mundo con sus electrizantes presentaciones durante décadas, falleció a los 83 años, informó este miércoles su representante a través de la cuenta de Instagram de la cantante.

La mujer falleció en Suiza, donde residía desde hacía algunos años junto a su marido, Erwin Bach, informó su publicista Bernard Doherty, quien lamentó la muerte de "la leyenda de la música” y la consideró “un modelo a seguir".

VEA TAMBIÉN ¿Por qué Tina Turner fue considerada como la Reina del Rock and Roll? o

Nacida en Tennessee en 1939, Anna Mae Bullock dio sus primeros pasos en la música junto a Ike Turner, quien se convertiría en su esposo y pareja profesional en los años 1960 y 1970, y junto a quien grabó éxitos como ‘Proud Mary’.

El matrimonio se desmoronó marcado por la violencia doméstica y acabó cuando Tina Turner abandonó a Ike en 1976. La cantante resurgió con una carrera en solitario que la catapultó internacionalmente como una de las mayores figuras de la música.

Turner vivió un infierno durante casi una década, pues si bien estaba teniendo éxito junto a su marido en los escenarios, la realidad fuera de ellos era bastante oscura.

Ike fue una persona que solo se preocupó por mantener su éxito con su esposa, por lo que después de grabar ‘A Fool in Love’, su primer tema popular, Tina sufrió de ictericia y tuvo que ser hospitalizada; sin embargo, para esa época ya había varios conciertos arreglados y él, en lugar de posponerlos hasta que su esposa se recuperara, convenció a la mujer a escaparse del hospital y arrancar convaleciente los compromisos que tenían arreglados.

Luego en 1962, la pareja tuvo su primer hijo, Ronnie Turner, pero Ike no aceptó esto y se devolvió un tiempo con su anterior esposa. Tiempo después, decidió aceptar a su hijo y se llevó a Tina a vivir a Tijuana (México) donde se casaron.

En las memorias de la cantante, tituladas My Love Story (Mi historia de amor), la mujer cuenta que su noche de bodas fue un calvario, pues la pasó en un cabaret junto a Ike, quien se divirtió con otras chicas: “Casi nunca le he dicho eso a nadie. Algunas cosas que no recuerdas, algunas cosas que no quieres. Esos recuerdos se clavan en tus entrañas. No quiero hablar del pasado, lo viví. Estuve allí todo el tiempo”.

Ike tenía problemas con el consumo de drogas y esto se transformaba en violencia doméstica y las golpizas eran habituales. Él le rompió la nariz varias veces, la golpeaba hasta sangrar y la obligaba a cumplir sus compromisos enferma y hasta embarazada.

En 1976 Tina ya era consciente que esa no era la vida que merecía y tras sostener una pelea en una limusina mientras recorrían Los Angeles, Tina decidió abandonarlo en el hotel y ponerle fin a tantos años de sufrimiento.

Tras terminar su tortuoso matrimonio, en un juicio posterior para la repartición de bienes materiales, acordaron que Ike se quedaría con todo lo que había conseguido como pareja musical, pero ella podía conservar el apellido Turner, que ya era su identidad artística.

Su reinició en la música no fue fácil, pues la gente de la industria la vinculaban con su expareja y esperaban verla en los escenarios con él, pero esto no era viable; fue entonces cuando apareció Cher, la cantante estadounidense considerada como ‘la diosa del pop’ y le dio una mano a Tina para retomar su carrera, ya que se sentía identificada con ella por haber vivido algo parecido al separarse de su pareja y compañero en la música, Sonny Bono.

VEA TAMBIÉN Jay-Z, Tina Turner y Foo Fighters: Los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll o

Luego llegó David Bowie, quien la calificó como su ídola e hizo que las compañías discográficas fijaran sus ojos en Tina para firmarla y así comenzaran la grabación de discos y las giras esta vez como Tina Turner.

Pero sin duda, la persona clave en este punto turbio de la vida de Tina fue el productor australiano Roger Davies, quien ya había relanzado la carrera de Joe Cocker. Él decidió cambiarle todo para el relanzamiento de su carrera: look, músicos, repertorio y le da a la cantante un impulso decididamente roquero.

En 1983, Tina retoma un éxito de 1971, ‘Let's stay together’, que marcó su resurrección. Pero no fue hasta que esa canción ocupó el sexto lugar en las listas de éxitos en el Reino Unido que el sencillo finalmente se lanzó en Estados Unidos.

El año siguiente es el de la consagración con el disco ‘Private Dancer’, cuya autoría está firmada por el guitarrista Mark Knopfler del grupo Dire Straits.

Con ‘What's Love Got To Do With It’, Tina finalmente llega a la cima de las listas de éxitos en su país natal.

Triunfó en el cine en 1985 en la tercera cinta de ‘Mad Max’, con Mel Gibson y firma otro éxito: ‘We Don't Need Another Hero’.

VEA TAMBIÉN Estas son las 5 canciones más famosas (y la historia de cada una) de Tina Turner o

Así fue como Tina Turner renació tras haber vivido la fama marcada por la violencia de una persona que se ofendía con su éxito y que, durante el proceso de alejamiento, la buscó en muchas oportunidades para forzarla a volver. La historia de Tina fue fuente de inspiración de muchas mujeres que veían en ella un ejemplo de que no merecían estar sometidas a la violencia machista para ser alguien y que también podían hacer su propio camino sin la compañía de un hombre.

La vida le dio una segunda oportunidad en el amor a Tina y se volvió a enamorar del productor alemán Erwin Bach con quien se casó en 2013 y se fue a vivir a Suiza en donde pasó sus últimos años de vida tras retirarse de los escenarios entre 2008 y 2009.

El 12 de diciembre del 2007, Ike Turner murió a sus 76 años en San Marcos, California, debido a su adicción a las drogas y a los problemas cardiovasculares que lo aquejaban.