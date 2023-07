Un gato acompañó a su amo hasta el último minuto y se acostó encima de su ataúd

A través de Facebook, una mujer en Costa Rica difundió unas conmovedoras imágenes y un video durante el velorio de su primo quien falleció en la ciudad de Paraíso de Cartago por una enfermedad terminal, pero quien hasta el último momento estuvo acompañado de un gran amigo.

VEA TAMBIÉN Por segunda vez en 100 años captan animal que se creía extinto en California o

Se trata de ‘Nucita’, su gato, quien se quedó junto al ataúd de Hernán Sojo, quien falleció a los 66 años. En las imágenes compartidas por familiares, se ve al animal encima de un pequeño vidrio del féretro de su amo intentando mirar hacia el interior.

Ante el conmovedor hecho, Alejandra Badilla, prima del hombre fallecido, compartió en el posteo de su red social las palabras: “ella es Nucita, la gatita de mi primo Hernán Sojo… Ahí está para los que dicen que los animales no sienten, no piensan.Esto me partió el alma, ella solo quiere estar con su dueño, quien la amó y cuidó”.

La hija de Hernán, Jennifer Sojo, contó al periódico ‘La Teja’, en Costa Rica que ‘Nucita’ permaneció cerca al altar y a una foto de Hernán mientras transcurría el velorio.

VEA TAMBIÉN ¿Apareció el perro Wilson?: circula un video de un canino similar al que se perdió en la selva de Colombia o

Además, contó que cuando Hernán comenzó el proceso con su enfermedad, el vínculo entre los dos no se rompió, al contrario, se fortaleció, ‘Nucita’ lo acompañó durante todo el proceso hasta el día de su fallecimiento.

La conexión y amistad entre los dos era tan fuerte que Hernán se preocupaba por ‘Nucita’ incluso cuando estaba en el hospital, y de la misma manera, como si supiera, el gato llegó a sincronizar sus hábitos alimenticios con los de su amo así no estuvieran en el mismo lugar.

Al respecto, en las declaraciones al medio costarricense, la hija de Hernán aseguró: “hace tres meses, cuando mi papá estuvo en el hospital, ella estuvo muy deprimida, apenas lo pudimos traer a la casa, ella estuvo siempre cerca de él y eso lo hacía muy feliz, si él comía ella también tenía que comer y no podíamos regañar a la gata porque se molestaba”.