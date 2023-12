Will Smith revela detalles inéditos sobre secuela de 'Soy Leyenda'

El actor estadounidense Will Smith reveló detalles inéditos sobre secuela de ‘Soy Leyenda’ junto a Michael B. Jordan.

En medio del Red Sea International Film Festival, que se lleva a cabo en Arabia Saudí entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, el actor habló sobre el rodaje de la película.

“Mañana tengo una llamada con Michael B. Jordan. Estamos muy cerca. Probablemente estoy dando demasiada información. El guion acaba de llegar”, adelantó el actor.

Smith indicó que la secuela partirá de un final alternativo con la participación de nuevos personajes.

"Hay que ser un verdadero fan de 'Soy leyenda' para saber esto, pero en la versión para cine, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en la que mi personaje vivía. Nos quedamos con la mitología de la versión en DVD. No puedo decirte nada más, pero Michael B. Jordan está dentro".

El guionista de la película anunció hace varios meses que ‘Soy Leyenda 2’ será una adaptación más cercana al libro original de Richard Matheson.

"Volvemos al libro original de Matheson y al final alternativo en contraposición del original que salió en la película. Matheson hablaba de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá más fidelidad al texto original", apuntó Akiva Goldsman.

Además, señaló que la serie 'The Last of Us' ha sido una de las motivaciones para la grabación de la secuela.

"Estoy obsesionado con 'The Last of Us', donde vemos el mundo justo después de un Apocalipsis, pero también en un intervalo de 20 a30 años. Puedes ver cómo la tierra reclama al mundo, y hay algo precioso en la pregunta de qué pasa cuando el hombre deja de ser el principal ocupante. Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si treparán el Empire State, pero hay infinidad de posibilidades", sentenció.