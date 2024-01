"Ya cásense y sean felices por siempre": el mensaje de Alejandro Sanz a Shakira que avivó el deseo de verlos juntos

Alejandro Sanz celebró esta semana los 17 años de la colaboración con Shakira en 'Te lo agradezco, pero no', una canción lanzada en enero de 2007 que siempre ha generado revuelo entre los fanáticos de ambos artistas.

El cantante español utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje, recordando los momentos compartidos con la colombiana a lo largo de su carrera musical.

Sanz expresó su gratitud hacia Shakira por bailar la vida junto a él, incluso cuando han tenido que decir que no.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no”. Hoy cumplimos 17 años, Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, escribió el español.

De inmediato, el cariñoso mensaje originó la reacción de la colombiana, quien respondió desde sus redes sociales con un sentido: “Love this”.

Pero la emoción no se detuvo en Instagram. Alejandro Sanz también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, dirigido a Shakira. El intérprete de 'Corazón partío' afirmó que un 'Te lo agradezco, pero no' a tiempo puede cambiar cualquier destino, destacando la importancia de la gratitud en la vida.

Los seguidores de estos dos grandes artistas no dejaron de expresar su entusiasmo en las redes sociales. Muchos aprovecharon la ocasión para pedir una nueva canción en colaboración, asegurando que cuando se unen, el éxito está garantizado.

Otros, una vez más, asociaron a Alejandro Sanz y Shakira como una pareja romántica, dejando comentarios que resaltan la química palpable entre ellos.

“Nunca entendí por qué ellos dos no fueron pareja (al menos no que sepamos). Una química fuera de lo normal”, “Ya, Shakira, dile que sí. Todos queremos eso”, “Ya cásense y sean felices por siempre, se lo pedimos todo Latinoamérica”, “La tensión sexual que existía”, “No entiendo por qué no están juntos”, son algunos de los mensajes publicados por los seguidores en la publicación de Alejandro Sanz.

Cabe mencionar que esto no es la primera vez que se especula sobre un posible romance entre Sanz y Shakira. Sin embargo, tanto el español como la colombiana han dejado claro en diversas ocasiones que solamente comparten una admiración mutua y una amistad sólida que ha perdurado a lo largo de los años.

Recordemos que el video de 'Te lo agradezco, pero no' fue grabado en el año 2006 en Nueva York, bajo la dirección del reconocido director español Jaume De Laiguana. Su lanzamiento mundial se llevó a cabo el 11 de enero de 2007, después de haber sido estrenado exclusivamente en varios medios televisivos de manera anticipada.

Mientras tanto, los fanáticos siguen esperando ansiosos por una posible tercera colaboración entre Alejandro Sanz y Shakira, quienes han demostrado ser una dupla musical imparable a lo largo de los años.