Aprenda a navegar el conflicto

Lo vemos en las redes sociales, en la calle, en las cenas familiares y hasta en los parlamentos. La polarización no para de crecer y hace que las diferencias entre los bandos parezcan irreconciliables.

La periodista Amanda Ripley tiene la impresión de que en los últimos años ha aumentado lo que llama “alto conflicto”.

"El alto conflicto es cualquier conflicto que se exacerba hasta llegar a convertirse en su propia realidad. Es el conflicto por el mero hecho de tener conflicto", explica Ripley quien escribió un libro sobre el tema.

"En este tipo de situación los seres humanos tendemos a cometer muchos errores. Nos convencemos de nuestra propia superioridad moral. Y perdemos oportunidades, típicamente", agrega la experta.

Cuando vemos el conflicto como una disputa entre nosotros, “los buenos” y ellos “los malos”, las posibilidades de trabajar por un bien común, desaparecen.

El psicólogo Dan Shapiro, de la prestigiosa Universidad de Harvard, le ha enseñado a todo tipo de líderes mundiales cómo negociar hasta en los conflictos más espinosos.

"Creo que cuando de negociar se trata, los políticos tienden a ver la negociación como un enfrentamiento entre adversarios, como una competencia. Y bueno, estamos en Washington, D.C. Puedes ver qué tan bien está funcionando nuestro Congreso. Es todo pum, enfrentamientos y no alcanzan nada. Entonces nosotros intentamos cambiar la manera como estos líderes entienden el conflicto y entienden la negociación. No se trata de una competencia, sino de encontrar la mejor manera de resolver un problema juntos", explica el reconocido psicólogo.

Es decir, no se trata de eliminar el conflicto. Si no de cambiar la manera como lo abordamos para que no se vuelva destructivo, y más bien sea una oportunidad para exponer nuestras perspectivas, entender mejor nuestras diferencias, y llegar a acuerdos con los que ambas partes se sientan relativamente contentas.

¿Cómo entonces promover un conflicto menos tóxico, ya sea en la política, en el trabajo o en las relaciones de pareja?

Ripley asegura que hay muchas maneras de hacerlo: "Una de ellas es escuchar de modo tal que demuestres a las personas que las has entendido. Repetirles lo que han dicho con el lenguaje más elegante que puedas, antes de pedir que te escuchen a ti".

Además la autora aconseja: