Cae la mano derecha de El Aissami: Policía anticorrupción detuvo a Pedro Maldonado

La Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), irrumpió este jueves en la sede la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el estado Bolívar y concretó la detención del presidente de la empresa básica, Pedro Maldonado.

El arresto forma parte del operativo anticorrupción, comandado por Nicolás Maduro, quien este miércoles advirtió que faltaban más detenciones por ejecutar. El procedimiento se desarrolló mientras Maldonado participaba en una junta en la empresa.

Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso (…) voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llegar como presidente, y voy a actuar contra estos bandidos que han robado a un pueblo, dijo Maduro.