Cámara Federal de Casación confirma la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la 'causa Vialidad'

Este miércoles 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ‘causa Vialidad’.

El máximo tribunal federal de país sudamericano avaló la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 del año 2022.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, ratificaron la condena.

Para que la sentencia quede firme debe pasar antes por Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía acusa a Fernández de Kirchner, de haber encabezado una asociación para defraudar al Estado cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

A finales de septiembre de 2023, en medio de un evento político, Cristina Fernández se refirió a la reapertura de la causa que pesa en su contra.

"No me conocen… Los que pensaban, o piensan, que me van a quebrar, no me conocen", señaló la otrora vicepresidenta de la administración que encabezaba Alberto Fernández.

“Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca, sépanlo”, añadió la viuda del expresidente Néstor Kirchner.

Anexa a dicha causa judicial en contra de la exmandataria resaltan las siguientes acusaciones: “asociación ilícita y lavado de dinero".