Detienen a otro miembro del equipo de María Corina Machado: El séptimo en lo que va de 2024

El régimen de Nicolás Maduro ha detenido a otro miembro del equipo de la candidata opositora María Corina Machado este martes, el mismo día en la ONU ha denunciado el aumento de la persecución a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Maduro no ha dado tregua a la persecución política y, por el contrario, ha aumentado el cerco a Machado a quien hasta ahora no se le ha permitido postularse como candidata a cargos de elección popular por una supuesta inhabilitación, aunque no se le ha realizado un juicio.

En las últimas horas se ha registrado un nuevo preso político. Se trata del coordinador de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en Aragua; Joe Villamizar.

Según publicó el partido en la red social X, el coordinador en Girardot "se encuentra detenido injustamente por el SEBIN Aragua. Estamos a la espera de su presentación en tribunales, así como el acceso a su defensa privada".

Sus compañeros pidieron respeto "al debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales".