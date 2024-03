Pese a la negativa del CNE, María Corina Machado acudirá a inscribir su candidatura: Su equipo pide "confiar"

Henry Alviarez, coordinador del equipo de campaña de María Corina Machado, consideró que el cronograma es una carrera "injusta y desigual" pero seguirán adelante con todas las instancias del proceso.

El grupo que acompaña a Machado acudirá al Consejo Nacional Electoral para inscribir el nombre de la dirigente opositora en las presidenciales del 28 de julio, pese a estar inhabilitada por orden del Tribunal Supremo que aceptó el recurso de la Contraloría.

Andrea Tavares, del equipo político, dijo que la candidata de la oposición es María Corina Machado, aunque reconocen que será rechazada por el sistema.

"No nos vamos a dejar arrebatar esa victoria y el compromiso de cambio es hasta el final (…) quiero pedirles confianza en la candidata, en sus decisiones", insistió.

La Plataforma Unitaria Democrática insiste en que trabajan en torno a la candidatura de Machado, pero el tiempo se agota y hay factores que llaman a tomar una plan B; es decir, un candidato que sustituya a Machado.

Henry Alviarez considera que se debe tener muy claro que el venezolano tiene un deseo claro de ser libre (…) "nada nos va a detener, pongan los obstáculos que pongan, (el presidente Nicolás) Maduro va a ser derrotado".

Aunque no dieron detalles de la estrategia, aseguran que todo está siendo debidamente evaluado. "De María Corina no esperen algo distinto a lo que ha hecho toda su vida política, y en su vida particular, va a hacer lo correcto por el país, va a anteponer los intereses de Venezuela, y lo hará en el momento necesario y oportuno".

La PUD ha mantenido reuniones para abordar temas como las tarjetas electorales que usarán para inscribir a su candidata, debido a que varias formaciones opositoras están bajo intervención judicial, por lo que sus símbolos están en manos de personas a quienes señalan como colaboracionistas del Gobierno.