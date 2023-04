Esto dijo el embajador de Colombia en Venezuela sobre el vínculo entre Álvaro Pulido y Alex Saab

Luego de la detención de Álvaro Pulido, socio del empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de millones de dólares y de ser testaferro de Nicolás Maduro, este martes, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti habló sobre la relación entre ambos.

Durante una entrevista a W Radio, el diplomático colombiano aseveró que entre Pulido y Saab ya no habían vínculos.

Si ahí hay un completamente rompimiento que lo da un poco la dinámica en la que cae en desgracia, expresó.

Pulido fue presentado ante el Tribunal Especial en materia de Antiterrorismo y Corrupción el pasado 13 de abril por presunta participación en el desfalco de Pdvsa tras ser capturado en la cruzada que comanda Nicolás Maduro.

Varios expertos e investigaciones aseguran que tras la detención de Alex Saab por parte de Estados Unidos, fue Pulido quien subió a la cabeza de la red de negocios en Venezuela.

Desde octubre de 2021 el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara al paradero de Pulido. Mientras que en Ecuador es acusado de realizar “exportaciones ficticias”.

El exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, Juan Carlos Buitrago, asegura que con esa detención, Nicolás Maduro busca proteger al principal socio de Saab.

“Si Alex Saab era el custodio de los secretos de Nicolás Maduro, Álvaro Pulido es el custodio de los secretos de Alex Saab”, expresó durante una entrevista exclusiva a NTN24.

Pulido y Saab reportaron muy poco de sus negocios a Venezuela. Pero Camila Fabri, esposa de Alex Saab, emitió un comunicado en el que intenta desvincularlos y dice apoyar la campaña “de nuestro presidente (Maduro)” sobre los corruptos.

Por otra parte, Benedetti fue tajante en afirmar que Colombia se mantiene y mantendrá al margen del caso de Alex Saab.

“El gobierno de Petro ha sido muy enfático en decir que no se va meter en eso y que no tiene nada que ver (…) Yo nunca he hablado de ese tema aquí, se han acercado algunos familiares de Alex Saab, porque él es colombiano, y a raíz de que es colombiano se han querido meter por allí, pero nosotros hemos dicho de que no nos vamos a meter en ese trabajo”, sentenció.

Tarek William Saab, actualizó este martes el balance sobre entramados de corrupción y precisó que hasta el momento hay 80 personas detenidas, entre ellos funcionarios, empresarios y jueces.

Señaló, en Twitter, que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos, sin ofrecer mayores detalles sobre los lugares donde se realizaron estos procedimientos.