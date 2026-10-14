Eva Ferrer pide garantías de protección por gran nivel de riesgo tras señalamientos contra Verónica Alcocer

Jhony Batalla Mena, el representante legal de Eva Ferrer, radicó una solicitud ante la Fiscalía General en donde solicita medidas de protección para su clienta tras las acusaciones y señalamientos que hizo contra Verónica Alcocer de presunto tráfico de armas y drogas en aviones oficiales. “Que se disponga, con carácter urgente, la remisión de esta solicitud a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente valoración técnica, integral e individualizada del nivel de riesgo de mi representada”, dice el texto emitido por el abogado.