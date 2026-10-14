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Eva Ferrer pide garantías de protección por gran nivel de riesgo tras señalamientos contra Verónica Alcocer

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhony Batalla Mena, el representante legal de Eva Ferrer, radicó una solicitud ante la Fiscalía General en donde solicita medidas de protección para su clienta tras las acusaciones y señalamientos que hizo contra Verónica Alcocer de presunto tráfico de armas y drogas en aviones oficiales. “Que se disponga, con carácter urgente, la remisión de esta solicitud a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente valoración técnica, integral e individualizada del nivel de riesgo de mi representada”, dice el texto emitido por el abogado.

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