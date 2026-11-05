Shakira es nominada para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027 junto a figuras como Lady Gaga y Pink

La cantautora colombiana Shakira figura oficialmente en la lista de nominados para integrar la clase 2027 del Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame), la distinción internacional que rinde tributo a los creadores de las obras musicales más influyentes y perdurables de la industria global.

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El anuncio, realizado este jueves por la organización con sede en Nueva York, ubica a la artista en la categoría de compositores intérpretes junto a destacados exponentes de la música contemporánea como Lady Gaga, Pink, Sia, Jack White, Boy George y Ne-Yo, además de representantes históricos de agrupaciones como Blondie y ZZ Top.

La postulación del organismo resalta un repertorio representativo de la trayectoria de la barranquillera compuesto por éxitos globales que combinan ritmos latinos, pop y rock, entre los que destacan temas icónicos como “Hips Don't Lie”, “Whenever, Wherever”, “La Tortura”, “Inevitable” y “Dai, Dai”.

De concretarse su elección definitiva en el proceso de votación, cuyo plazo para los miembros habilitados se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, Shakira se convertiría en la tercera figura de origen latino en ingresar al selecto grupo, con lo cual sucedería a los influyentes productores y compositores Emilio Estefan (2001) y Gloria Estefan (2023).

Esta no es la primera vez que la cantante colombiana figura entre los aspirantes a un reconocimiento de esta magnitud. En abril de este año, quedó fuera de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock N' Roll, pese a liderar buena parte de la votación popular con más de 700.000 votos, un resultado que la ubicó en el cuarto lugar y por encima de bandas como Oasis, Iron Maiden y The Black Crowes.

La candidatura generó una intensa campaña de apoyo que incluyó a figuras de la industria como Nile Rodgers y a celebridades como Eva Longoria y Jessica Alba. Shakira cumplía con el requisito de elegibilidad al contar con un álbum de más de 25 años de antigüedad en su catálogo: Pies Descalzos, publicado en 1995.

Tras conocerse aquel resultado, la artista agradeció el respaldo recibido a través de sus redes sociales. “24 clubes de fans, 14 países. Nunca olvidaré cuánto han hecho por mí”, escribió en sus perfiles oficiales, donde también celebró que el rock también expresa su arte en español.