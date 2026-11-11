Detienen por narcotráfico a un exjuez en país sudamericano luego de que Estados Unidos cancelara su visa

La fiscalía de Bolivia detuvo el miércoles por una investigación de narcotráfico al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (este), Aldo Quezada, que renunció al cargo en octubre tras ser incluido en una lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos.

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Desde septiembre, varios altos cargos del sistema de justicia fueron detenidos por supuestos vínculos con organizaciones criminales, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca.

Washington les canceló las visas, junto a decenas de funcionarios y personalidades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, al relacionarlos con el narco y la corrupción.

Quezada fue arrestado en su casa en Santa Cruz, que al mediodía se veía rodeada de policías armados con fusiles automáticos, según imágenes de la prensa local.

Es investigado "por los delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación" criminal, dijo a medios locales el fiscal Marcelo Inchausti, en las afueras del domicilio.

Según el fiscal, las pesquisas se dan dentro del denominado caso "Maletas", abierto a finales de 2025 cuando las autoridades detectaron decenas de equipajes cargados con marihuana en el aeropuerto de Santa Cruz.

La droga ingresó a Bolivia en un avión privado proveniente de Estados Unidos.

La exdiputada Laura Rojas, que hoy colabora con la justicia, transportaba las maletas. Declaró ante los tribunales que Quezada, como juez, gestionó las facilidades para su viaje.

Rojas también señaló como cómplices a Mariaca y al presidente del máximo tribunal de justicia ordinaria, Romer Saucedo, que la semana pasada abandonó el país y se declaró perseguido político.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz, con un año en el poder, busca una mayor cercanía con Washington. Se sumó en marzo al Escudo de las Américas, una alianza regional para combatir al crimen organizado transnacional liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.