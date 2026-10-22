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Fiscalía de El Salvador pide cadena perpetua para 564 cabecillas de pandilla Barrio 18

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Pandilleros en El Salvador (EFE)
Pandilleros en El Salvador (EFE)
Bukele, que buscará un tercer mandato en febrero próximo, los compara con los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis.

Este jueves la Fiscalía de El Salvador pidió cadena perpetua para más de 550 cabecillas de la pandilla Barrio 18, acusados de "terrorismo" y otros crímenes.

Junto a Barrio 18, su rival, la Mara Salvatrucha (MS-13), fueron desarticuladas en El Salvador en una ofensiva que emprendió el presidente Nayib Bukele desde 2022.

El fiscal que está al frente del caso, Max Muñoz, aseguró que en la acusación formal contra el grupo de la Barrio 18 figuran más de 14.000 delitos, incluido el de "pertenencia a una organización terrorista, el cual contempla la pena perpetua".

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El fiscal adjunto contra el crimen organizado señaló que a los pandilleros también se les acusa de "rebelión" por haber "intentado imponer un estado criminal" y de actos de terrorismo vinculados a ataques contra la fiscalía, la policía y un centro judicial.

De los 564 acusados, que pertenecen a las facciones Revolucionarios y Sureños de la Barrio 18, 474 están presos y 90 son procesados en ausencia, agregó.

Este proceso se suma al juicio masivo iniciado en abril contra 485 líderes de la MS-13, acusados de unos 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos los asesinatos de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a lanzar su "guerra" antipandillas.

El terrorismo es castigado en El Salvador con cadena perpetua tras una reforma constitucional aprobada en abril por el Congreso, dominado por el oficialismo.

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Según los documentos de la Fiscalía, los pandilleros acusados ocupaban puestos de mando, controlaban las finanzas de la estructura, y ordenaron asesinatos y masacres, entre 2012 y 2026.

Bukele, que buscará un tercer mandato en febrero próximo, los compara con los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis.

Bukele goza de amplia popularidad por someter a las pandillas y darle al país unos indices de seguridad sin precedentes.

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