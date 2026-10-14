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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Argentina

Finalizan alegatos acusatorios del juicio por muerte de Maradona con pedidos de hasta 16 años de prisión

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Maradona | Foto: AFP
El Diez murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020 durante una internación en su domicilio en Tigre

Con la exposición del abogado de dos de las hijas de Maradona, concluyeron este miércoles los alegatos de los acusadores en el juicio por la muerte del astro, que en la última semana pidieron entre 4 y 16 años para seis de los siete imputados.

Siete profesionales de la salud llegaron a juicio bajo la acusación inicial de homicidio con dolo eventual, que implica que sabían que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista. Todas las acusaciones coincidieron en pedir la absolución de uno de ellos.

El Diez murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020 durante una internación en su domicilio en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras pasar por una cirugía por un hematoma en la cabeza.

El astro argentino fue víctima de un "asesinato" por parte del equipo médico encargado de cuidarlo, dijo el miércoles Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, las hijas mayores del ídolo argentino.

"Ellos sabían lo que le iba a pasar a Diego", sostuvo Burlando.

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La fiscalía y las cinco partes demandantes de la familia Maradona coincidieron en identificar al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y a la coordinadora médica de la internación, Nancy Forlini, como los principales responsables del fallecimiento.

"Maradona fue asesinado, mataron a un héroe mitológico", llegó a decir Burlando, que pidió 15 años para Luque, 12 para Forlini y 10 para Cosachov.

El alegato estuvo en línea con la fiscalía, que el jueves de la semana pasada había solicitado 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov por el delito de homicidio con dolo eventual.

El ministerio público pidió además cinco años para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador Mariano Perroni por homicidio culposo.

Todas las partes coincidieron en la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, que de esta manera quedará libre de todo cargo.

"Tuvieron tiempo de reconducir tratamientos, de darle oportunidades de sobrevida a Maradona y no hicieron nada, la indiferencia fue brutal", dijo Burlando. "Era un encarcelamiento disfrazado de atención médica", añadió.

Como todos las querellas, Burlando y su equipo apuntaron contra Forlini, Cosachov y Luque, quien operaba como uno de los médicos principales de Maradona además de ser su amigo personal.

"Tenían plena consciencia de que el dispositivo que habían instalado constituía un riesgo cierto contra la vida de Maradona", dijo el otro abogado de Dalma y Gianinna, Fabián Améndola.

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El mayor contrapunto entre las acusaciones fue sobre el psicólogo Carlos Díaz.

La fiscalía había solicitado cinco años de prisión para él y el abogado del hijo menor de Maradona, "Dieguito" Fernando, pidió 12 años.

Por su parte, el representante de la hija menor, Jana, solicitó el martes la absolución de Díaz, igual que hizo este miércoles por la mañana Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, Rita, Claudia y Ana.

El pedido de Jurado sorprendió a Dalma y Gianinna, presentes en la sala de audiencias en San Isidro, que le insultaron en voz baja en señal de repudio. Gianinna, además, rompió en llanto.

"Lo que yo tenía entendido era que todos queríamos la misma justicia para mi papá y la verdad que fue una sorpresa muy fea ayer y hoy se vuelve a comprobar", dijo Dalma al canal de noticias DNews durante una pausa de la audiencia.

El juicio seguirá la semana próxima con los alegatos de las defensas. Luego el tribunal dictará sentencia en una fecha todavía por determinar.

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