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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Diego Maradona

Fiscales del juicio por la muerte de Maradona solicitan penas de hasta 12 años para el cuerpo médico que lo atendió en sus últimos días

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fiscales del juicio por la muerte de Diego Maradona - Foto: EFE
Fiscales del juicio por la muerte de Diego Maradona - Foto: EFE
Los acusados ​​están imputados por "dolo eventual", un término legal que significa que una persona es consciente de que sus acciones podrían causar daño, pero aun así persiste en ellas.

La fiscalía argentina argumentó este jueves que el equipo médico "caótico" que atendió al legendario futbolista Diego Maradona en el momento de su muerte debería recibir penas de prisión de hasta 12 años.

Siete profesionales médicos están siendo juzgados desde abril por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020, mientras se recuperaba de una operación por un coágulo cerebral.

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La estrella del Mundial de 1986 falleció de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar agudo —una afección en la que se acumula líquido en los pulmones— en una casa alquilada en el suburbio de Tigre, en Buenos Aires, dos semanas después de haber sido operada.

La estrella, una figura legendaria con antecedentes de abuso de sustancias, tenía 60 años en el momento de su muerte.

Su equipo médico, incluyendo a su médico jefe, psiquiatra, psicólogo y enfermeras, está acusado de brindar una atención médica sumamente deficiente en los meses previos a su muerte. Ellos niegan los cargos.

En sus alegatos finales, el fiscal Patricio Ferrai afirmó que la "organización caótica" de los acusados ​​dejó al paciente enfermo "en una situación de indefensión, abandonándolo a su suerte".

Los acusó de haber "incumplido sus deberes, realizado acciones contrarias al arte de curar" y omitido todos los actos que estaban obligados a realizar.

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Los acusados ​​están imputados por "dolo eventual", un término legal que significa que una persona es consciente de que sus acciones podrían causar daño, pero aun así persiste en ellas.

La pena de prisión más alta solicitada por la fiscalía fue de 12 años, para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque.

Se solicitaron penas de entre cuatro y diez años para otros miembros del personal médico, entre los que se incluyen un psiquiatra, una enfermera y coordinadores.

Los trabajadores sanitarios han argumentado que la muerte de Maradona era imprevisible y que simplemente cumplieron con su deber. Cada acusado también ha minimizado su propia responsabilidad individual en su atención médica.

El caso ha girado en torno a si la decisión de los médicos de permitir que Maradona se recuperara en una casa particular, en lugar de en un hospital, fue negligente.

La fiscalía también ha señalado la casi total ausencia de equipo médico, como una cama de hospital, un desfibrilador o una ambulancia disponible rápidamente, como prueba de lo que presentaron como el incumplimiento del deber por parte de los acusados.

Varios expertos médicos testificaron que los cuidadores de Maradona no reaccionaron ante señales de alerta clave —sufría de edema, taquicardia y tenía dificultad para respirar— en los meses previos a su muerte.

"La muerte de Diego Armando Maradona claramente no surgió de la nada: los indicios de este desenlace fatal comenzaron a aparecer mucho antes", resumió el jueves el fiscal adjunto Cosme Iribarren.

La fiscalía volvió a mostrar al tribunal imágenes impactantes del exfutbolista tendido muerto en la cama, con el estómago grotescamente hinchado.

Las tres hijas de Maradona, que estuvieron presentes en el tribunal el jueves para el inicio de la vista final, se cubrieron el rostro para evitar ver las imágenes.

Se prevé que el alegato final dure alrededor de dos semanas y que el veredicto se dé a conocer en una fecha posterior.

El primer juicio por la muerte de Maradona fue anulado de forma drástica el año pasado tras dos meses y medio de audiencias, luego de que se revelara que uno de los jueces había participado en un documental clandestino sobre el caso.

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