Regalo de cumpleaños a Maduro: la jueza del caso toma importante decisión para la próxima audiencia

La magistrada Analisa Torres tomó una decisión crucial en el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos: tanto él como Cilia flores, su esposa, van a tener en la próxima audiencia, que será el 17 de diciembre, 15 minutos cada uno para defender sus nociones y su supuesta inmunidad soberana. La jueza emitió este documento en el que también le darán a la Fiscalía 30 minutos para contrargumentar porque no debe haber inmunidad soberana que es lo que piden Maduro y Cilia.