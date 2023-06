Fiscalía abrió investigación por posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro

La Fiscalía General de la Nación en Colombia anunció, este viernes 9 de junio, que abrió una investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial que llevó a la Casa de Nariño a Gustavo Petro.

El ente acusador indicó que cuenta con un “frente investigativo” que “está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego”.

“Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”, mencionó la entidad.

La Fiscalía manifestó que tiene “una línea investigativa que está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializad contra la Corrupción, respectivamente”.

“En ese sentido se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas”, advirtió mediante un comunicado de prensa.

La investigación fue abierta días después de que se conocieran unos audios del exembajador en Caracas, Armando Benedetti, que sembraron dudas sobre los dineros que entraron a la campaña del presidente.

En los audios, divulgados por la revista Semana, Benedetti reclama por el papel que jugó en la campaña presidencial y los recursos que consiguió. “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora, que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, para que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

En otro aparte, Benedetti compara las revelaciones que supuestamente él podría hacer con el Proceso 8.000, el escándalo que estalló durante el gobierno de Ernesto Samper en los años 90 por la financiación del narcotráfico a su campaña.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje”, dice.

Incluso, el político advierte que todos podrían ir a prisión. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

Petro, en días pasados, ante la publicación de los audios defendió la financiación de la campaña y, entre otras cosas, argumentó que la mayor parte de los recursos se originaron en préstamos de la banca.

"La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial", ha manifestado el mandatario colombiano.