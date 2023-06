Exembajador Armando Benedetti sale de Colombia y pide a la Fiscalía protección para su familia

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela del Gobierno de Gustavo Petro, denunció que ha recibido amenazas en su contra y la de su familia, luego de que la revista Semana revelara audios comprometedores con Laura Sarabia en los que habla de supuestos dineros ilegales que ingresaron a la campaña presidencial de 2022.

El exfuncionario se vio involucrado, además, en el caso que derivó en su salida del Gobierno y la de Laura Sarabia como jefe de gabinete de Petro, tras ser señalada por presuntamente haber abusado de su poder al someter al polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza, quien denunció ser acusada de robo de dinero en la casa de la funcionaria.

Tras su salida, revista Semana dio a conocer reveladores audios de Armando Benedetti en los que habla de delicados temas con Sarabia.

En el material expuesto, Benedetti le reclama airadamente y con improperios a Sarabia por el trato que ha recibido del Gobierno e incluso amenaza en varias oportunidades con revelar información sobre el origen de fondos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice el político.

“¿O es que quieren que diga quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, agrega Benedetti en una de las muchas advertencias que se escuchan en los audios.

Según dio a conocer el mismo Benedetti, desde su salida del gobierno de Petro ha recibido amenazas en contra suya y de su familia de personas “muy poderosas”, motivo por el cual pidió protección a la Fiscalía General de la Nación. Además, dijo tener evidencias físicas de las amenazas que ha recibido en los últimos días.

“Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, aseguró.

Aunque en las últimas horas se especuló que Benedetti saldría del país hacia Europa por las amenazas en su contra, él mismo aclaró que su viaje no está motivado por esos hechos, sino que se debe a compromisos familiares.

“Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, indicó.

Este miércoles, se llevaron a cabo marchas en apoyo a la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y a sus diferentes reformas, entre ellas, la de salud, pensiones y laboral.

En medio de la concurrida marcha, el mandatario colombiano explicó que en su campaña no entraron dineros ilegales, como presuntamente dijo Benedetti en los polémicos audios.

"Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos de gobiernos anteriores. Aquí no entró el 'Ñeñe', entró a otro lado. No aquí. Claro, ahí si taparon la noticia y ahí sí ocultaron que la mafia estuvo en el acto de posesión del Presidente anterior. Ahí sí se olvidan de parentescos y desgracias familiares (...)", afirmó.

Además, rechazó las acusaciones sobre presuntas chuzadas de su Gobierno.

"Nos han acusado, han dicho casi que sin ética que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia (...). Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino los gobiernos de Santos y de Duque", subrayó.