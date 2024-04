Mujer retiró la acusación por abuso sexual contra el futbolista colombiano Sebastián Villa

Se conoció que el caso del jugador colombiano Sebastián Villa, acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en 2021, tuvo un nuevo giro en el que las dos partes habrían llegado a un acuerdo económico.

Tamara Doldán denunció en mayo de 2022 que el futbolista de Boca Juniors había abusado sexualmente de ella en 2021, una noche que describió como “la peor" de su vida.

Según su relato, aquella noche la pareja había salido a cenar con unos amigos del plantel de Boca. Luego regresaron a casa de él. El jugador estaba alcoholizado y le hizo una escena de celos, tras lo cual ocurrió el abuso.

De acuerdo con ella, la situación se empeoró cuando ella ya estaba desvestida: "Sentí miedo porque no sabía qué me iba a hacer (...) Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía".

"Es duro decir que la persona con la que estás te violó", sostuvo al relatar que al día siguiente tuvo que ir al hospital por los dolores que sentía. Según contó, la médica le dijo "sea tu pareja o no, esto es un abuso, es una violación, vos estás golpeada". Las médicas dijeron ante la justicia no recordar la consulta, pero reconocieron su firma en la orden de estudios.

La joven aseguró que tras el episodio intentó "vivir normalmente". "Al principio tenía una idea errónea, pensé que dejando pasar el tiempo me iba a sentir mejor, pero no, no se puede", lamentó.

VEA TAMBIÉN Condenan a 15 años de prisión a exembajador estadounidense de origen colombiano Víctor Rocha por espiar para Cuba o

Ahora, tiempo después, se conoce que ambas partes lograron llegar a un acuerdo económico en el que la denunciante decidió retirar la acusación contra el futbolista colombiano.

Según le contó el abogado de Doldán, Roberto Castillo, al medio Clarín, las razones por las cuales su defendida decidió retirar la acusación por abuso sexual contra Villa es porque “ella lo que le dice a la Justicia es que no quiere declarar, no quiere revivir todo esto ni que se ventilen cuestiones íntimas en el juicio”.

Por lo que decidió pedir “reparación integral del daño”, que significa un acuerdo económico entre ambas partes.

Por su parte, el futbolista colombiano aceptó la conciliación y dejó que sus abogados se encargaran de la cifra final que le tendrá que dar a la mujer, mientras continúa trabajando en el Beroe FC de la primera división de Bulgaria.

Sin embargo, el fiscal Hugo Carrión y los jueces del caso argumentaron que el caso no podía dejarse de esta manera dado la gravedad de lo acontecido, así como también de los relatos dados por la víctima.

Cabe señalar que el jugador tiene otra demanda en su contra, por la cual ya fue condenado a dos años y medio de prisión por violencia de género contra su expareja, la colombiana Daniela Cortés.

El pasado mes de junio de 2023, un tribunal de Buenos Aires halló culpable al volante de 27 años de los delitos de "amenazas coactivas y lesiones leves con violencia de género".