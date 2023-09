Revelan el video del momento en el que Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, fue sometida a una prueba de polígrafo

Continúa el escándalo en Colombia por cuenta de lo ocurrido entre Laura Sarabia, la exjefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro, y su antigua niñera, Marelbys Meza, quien meses atrás fue trasladada en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la Casa de Nariño para ser interrogada y sometida a una prueba de polígrafo.

Tras varios meses de investigación, Noticias RCN reveló varios fragmentos del video de dicho procedimiento que, al parecer, pretendía esclarecer un millonario robo ocurrido en el interior de la vivienda de Sarabia.

La declaración de la exniñera ante el polígrafo se llevó a cabo el pasado 30 de enero de 2023 en las instalaciones del edificio Galán, propiedad adscrita a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá.

Los fragmentos del video del procedimiento, que duró más de 3 horas, muestran algunas de las preguntas con las que fue cuestionada Marelbys Meza sobre la pérdida de un dinero de una maleta de la casa de la funcionaria.

“¿Usted sabe por qué estamos acá?”, comenzó preguntando el investigador en el sótano del edificio Galán.

“Sí, porque don Andrés me dijo que se había perdido un dinero”, contestó Marelbys Meza, asegurando que la maleta había sido dejada en la casa de Sarabia por una teniente de la Policía.

Marelbys indicó que Andrés, esposo de Sarabia, la llamó para preguntarle dónde estaba la maleta que había recibido de la teniente, a lo que ella respondió que “está ahí, en la sala, al lado de la chimenea”.

Según Meza, Andrés le preguntó si ella vio una bolsa negra que estaba al interior de la maleta a lo que ella respondió que "no".

Luego, según cuenta, recibió un mensaje de su jefe diciendo que necesitaba que de inmediato fuera a la residencia de Sarabia.

“Me dijo Mary mira hay un problema muy grave, dime si tu cogiste esa bolsa o algo. Yo le dije, no don Andrés yo no he cogido nada”, aseguró Meza durante la prueba.

Según el relato, los investigadores de la Policía tomaron su declaración en el departamento y posteriormente, se encontró cara a cara con sus jefes, Laura Sarabia y Andrés Parra.

“Ella me dijo, no Mary tranquila, vete para tu casa y piénsalo bien”, dijo Marelbys sobre Sarabia.

El investigador vuelve a cuestionarla al preguntarle si ella había “sacado esa plata de la maleta”. “¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura?”, preguntó en reiteradas ocasiones el poligrafista.

A lo que Meza insiste que “no” y niega su responsabilidad sobre la pérdida del supuesto dinero de la maleta.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo dicho por Marelbys Meza y lo revelado por la revista Semana, la mujer fue llevada al sitio por personas que aparentemente hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia para establecer si había hurtado el dinero.

El escándalo, considerado un abuso de poder, terminó estremeciendo a la Administración del presidente Gustavo Petro a tal punto que desencadenó la salida de Sarabia de la jefatura del Gabinete, así como con la salida del Embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.