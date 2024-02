"Solo quiero irme a casa, no me van a creer", el crudo relato de la presunta víctima de Dani Alves

La mujer que acusa de violación a Dani Alves dio su versión de lo que ocurrió en el baño del centro nocturno Sutton Barcelona.

De acuerdo con su testimonio, la joven salió del baño de la discoteca llorando "desconsolada" y contando a sus amigas que el lateral derecho le había hecho "mucho daño".

"Solo quiero irme a casa, no me van a creer, no me van a creer", fueron las palabras que recordó la mujer luego de salir de los sanitarios del complejo de entretenimiento.

Este es el primer día del juicio contra el brasileño por presuntamente haber violado a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

El juicio se lleva a cabo en un tribunal de la ciudad catalana, donde la Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exjugador del Barça por un supuesto delito de "agresión sexual con penetración", además de una indemnización de 150.000 euros (unos 162.000 dólares) para la mujer y otra década de libertad vigilada tras cumplir la condena.

A propósito, se conocieron las primeras imágenes del exlateral derecho de la selección brasileña, luego de permanecer un año en prisión preventiva por el caso.

Alves se sentó en el banquillo de los acusados en medio del juicio en su contra. Allí se le vio vistiendo una camisa blanca y un pantalón azul.

El experimentado defensor llegó directamente desde la prisión en la que lleva recluido más de un año, después de la que fue su primera declaración ante la jueza instructora.

Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, accedió por una de las puertas laterales a la sala, lo que impidió que los periodistas vieran su llegada escoltado por los policías.

Sentado en la primera fila de la sala, frente al tribunal, el futbolista -que defiende que las relaciones fueron consentidas- ha solicitado que su declaración se haga al final del proceso.

Dani Alves es acusado de haber violado a una mujer en uno de los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, la noche del 30 al 31 diciembre de 2022, poco después de haber regresado del Mundial de Catar.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de esa discoteca de moda en la que Alves -que era conocedor del local y estaba allí con un amigo- habría coincidido con la mujer, quien iba acompañada de una prima y una amiga.