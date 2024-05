"Todo lo que pasaba en la RFEF no era normal": Javier Tebas, presidente de LaLiga sobre imputación de Gerard Piqué

Este jueves el exfutbolista Gerard Piqué fue imputado por la justicia española en un caso de presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De acuerdo con la togada del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, Piqué habría pactado una comisión anual por llevar la Supercopa española a Arabia Saudita de cuatro millones de euros.

Sobre el caso que salpica sobre el exzaguero central, la prensa española consultó a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

''Visto el proceso, en el que yo he estado como acusación particular, parecía lo lógico. Si el expresidente Rubiales ya estaba como investigado parecía normal que Gerard Pique fuese investigado. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”, expresó Tebas.

Tebas, que estará presente en Londres para asistir a la final de la Champions League de este sábado entre Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley agregó: ''No sé cuántas denuncias puse diciendo que había una organización criminal. A mí no me sorprende, porque todo lo que pasaba en la RFEF no era normal. Y creo que llegarán más cosas, esto no ha terminado".

Semanas atrás, la magistrada Rodrigo ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria de la empresa Kosmos Football, compañía de entretenimiento deportivo fundada en 2017 por Piqué.

A su vez, la jueza encargada del caso ya había solicitado a 15 bancos que brinden información sobre las 96 cuentas bancarias de las cuales Piqué es el titular.

Además, Rodrigo pidió otras 36 cuentas a nombre del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

La Supercopa española es un partido único que disputan el campeón de la liga española con el de la Copa del Rey.

Dicho cotejo, de unos años para acá, se celebra fuera de España, esto para promover el torneo ibérico en otros territorios.