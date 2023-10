2,4 millones de votantes participaron en las primarias: Último boletín da a María Corina Machado el 92,3 % de los votos

La noche de este martes, la Comisión Nacional de Primarias publicó el tercer y último boletín de totalización de actas de la votación de este domingo cuando se eligió al candidato de la oposición a las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela.

Según el reporte oficial, el total de actas escrutadas son 4,688, lo que representa el 91,31 % del total de las actas y 2.307.635 de votos escrutados dentro de Venezuela, más 744 actas en el exterior que representan 92,65 % del total y 132.780 votos escrutados.

De esta cifra, María Corina Machado se lleva 2.253.825 votos o 92,35 por ciento del total, muy lejos del segundo contendor por Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien logró 112.523 votos o 4,6 %.

El periodista Eugenio Martínez explicó que la totalización final de la CNdP no incluye 100 % de las actas, ya que las actas faltantes, que representan el 8,69 % no son incluidas porque el reglamento especifica que no serán incluidas actas con deficiencias en su llenado o incorrectamente almacenadas.

El régimen de Maduro ha negado la participación masiva en la consulta del domingo y dice tener pruebas de que se está frente a un "megafraude".