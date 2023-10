Jorge Rodríguez asegura que hay suficientes pruebas de un "megafraude" en las primarias opositoras

"Lo que ocurrió el pasado domingo 22 de octubre, no fue una elección, fue una farsa", sentenció este martes el presidente de la Asamblea Nacional que controla el oficialismo, al referirse a las primarias opositoras en las que fue electa María Corina Machado como candidata a la presidencia con una mayoría aplastante, pese a estar inhabilitada.

Bajo los mismos argumentos usados por Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores, Rodríguez acusó a la organización Súmate, que brindó apoyo técnico a la Comisión Nacional de Primarias, de inflar la cifra a favor de María Corina Machado, quien antes de iniciar su carrera política fundó ese grupo de expertos electorales.

"Es una estafa; no es verificable, ni justa, no se respetaron los lineamientos de un evento electoral formal", indicó el presidente de la Asamblea Nacional.

Jorge Rodríguez además reveló que el chavismo envió a una persona a cada centro, y restó importancia a la concurrencia de votantes, asegurando que los momentos de mayor afluencia se veían "pequeños tumultos artificiales".

A su juicio lo más grave es que "no se garantizó el principio universal de un elector, un voto". "Ellos están inflando el número en más de dos millones de personas, están usurpando la voluntad de millones de venezolanos".

Aseguró que en el pasado Súmate estafó a la gente con la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, y recordó el episodio de listas de "firmas planas", en las que un mismo elector aparecía en repetidas oportunidades.

"No hay manera de sostener ese número (...) al día de hoy todavía no han podido contar los supuestos votos, no hayan cómo hacer. Los partidos dicen que es imposible sostener 2 millones de votos. Es una verdadera pillería lo que hicieron. (Jesús María) Casal le entregó a una organización político partidista llamada Súmate la elección primaria", dijo.