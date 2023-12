"Ahora tiene que cumplir su parte": Constitucionalista Juan Manuel Raffalli sobre el régimen de Maduro tras presentación de María Corina ante el TSJ

En las últimas horas, la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela comunicó que María Corina Machado se había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia para introducir un recurso debido a la inhabilitación que el régimen dice que hay en su contra para que aspire a cargos de elección popular.

“Aplaudimos a María Corina Machado y a otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inelegibilidades. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas. Pedimos la liberación inmediata de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente, incluido Roberto Abdul. Continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia”, se lee.

Pese a que la misma María Corina se había mostrado en contra de acudir, lo hizo este viernes 15 de diciembre dado que era la fecha límite acordada en los acuerdos de Barbados entre el régimen y la delegación de la oposición para que los candidatos inhabilitados se presentaran ante el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la revisión de su estatus.

Tras conocerse de dicho comunicado de la embajada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, indicó que “Venezuela no acepta directrices de nadie”.

“La @usembassyve, que no es embajada acreditada en nuestro país, si no una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie”, replicó Rodríguez.

Juan Manuel Rafalli, abogado constitucionalista, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la decisión de María Corina Machado de presentarse ante el TSJ.

“Esta declaración de Jorge Rodríguez, destemplada como siempre, puede obedecer a dos cosas: la primera es, ‘se convino en esto, se dio este paso, nosotros estamos conscientes, pero yo tengo que jugar para las gradas y hablarle a mi público y decirles a estos señores que no pueden ser una potencia imperial y meterse en las cosas de Venezuela’”, señaló.

“Lo otro es que ellos mismos no esperaban que María Corina Machado fuera al TSJ”, añadió.

En ese sentido, el experto constitucionalista dio a conocer dos posibles escenarios ante la presentación de la candidata presidencial.

“Vamos a ver qué le espera hacer a este Gobierno. Lo primero es que tendrá que acordar el amparo cautelar o no. Si no acuerda el amparo cautelar, lo cual debe ocurrir en un tiempo perentorio muy breve porque los amparos son de naturaleza extraordinaria y urgente, entonces ya incurriría en un incumplimiento serio de los acuerdos de Barbados”, explicó.

“Si realmente concede el amparo cautelar y después lo revoca en una decisión más adelante o no decide, mete esto en el ‘freezer’, también incumpliría los acuerdos de Barbados”, añadió Raffalli.

De esa manera, Rafalli añadió que “el gobierno ahora tiene que cumplir su parte y se lo está exigiendo la Embajada norteamericana”.